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Шквалистый ветер, град и дожди ожидаются в Челябинской области

Новости Урала
11 июля, 13:34 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 11, июля. /ТАСС

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 25 м/с

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение - в среду и в четверг в Челябинской области ожидаются шквалистый ветер, очень сильные дожди и крупный град.

"Днем 11 июля, ночью и днем 12 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы; град, местами крупный; очень сильные дожди; при грозах шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в материалах организации.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по региону населению рекомендовали убрать с балконов и лоджий вещи, которые могут упасть. На улице избегать линий электропередачи, дорожных знаков, рекламных конструкций, деревьев. В помещении при сильном ветре держаться подальше от окон.

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