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Военные устроили радиоэлектронную засаду на "рой" беспилотников на учениях на Урале

Новости Урала
11 июля, 13:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июля. /ТАСС

Сообщается, что в ходе учебных действий удалось приземлить все БПЛА условного противника на безопасном расстоянии

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МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе тактико-специальных учений в Челябинской области перехватили "рой" беспилотников условного противника, устроив для этого засаду с помощью радиотехнических средств. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"При помощи современных комплексов, таких как "Борисоглебск-2" и "Житель", военнослужащие на местности провели радиотехническую разведку. В качестве условного противника были использованы реальные беспилотные летательные аппараты [БПЛА], которые пытались вскрыть район сосредоточения танкового подразделения наших сил. Специалисты РЭБ обнаружили в воздушном пространстве приближение БПЛА и, определив характер радиосвязи, выполнили засаду на рой беспилотников. Для этого провели радиоподавление аналоговой и цифровой радиосвязи, блокировав навигационные поля управления беспилотников", - сказали в пресс-службе.

Благодаря проведенным действиям удалось приземлить все беспилотники условного противника на безопасном расстоянии.

Учения в Челябинской области продлятся до 13 июля. "Всего в них задействовано более 600 человек личного состава и 200 единиц специальной военной техники", - уточнили в пресс-службе.

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