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Около 30 бизнесменов в год будут бесплатно учить китайский язык в Тюмени

Новости Урала
12 июля, 16:30 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 12, июля. /ТАСС

В городе создали специализированную школу делового китайского языка для развития сотрудничества регионального малого и среднего бизнеса с партнерами из КНР

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ТЮМЕНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Около 30 тюменских предпринимателей в год будут бесплатно обучаться в специализированной школе делового китайского языка, которая создана в Тюмени для развития сотрудничества регионального малого и среднего бизнеса с партнерами из Китая. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков в рамках Российско-китайской деловой сессии, которая проходит в Тюмени.

"Мы запустили в Тюмени школу бесплатного китайского языка, будем готовить 30 человек в год. Это деловой китайский, мы считаем, что это пока только начало. И, конечно, мы бы хотели, чтобы со стороны КНР тоже были определенные шаги, чтобы мы могли более тесно завязать культурно-деловые связи", - сказал Шумков.

Проект школы делового китайского языка реализуется на площадке Тюменского технопарка. Его участниками могут стать руководители и сотрудники компаний региона, отвечающие за экспорт. Итогом обучения является защита презентации на китайском языке.

Президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин отметил, что в рамках деловой сессии впервые Тюмень посетила представительная делегация КНР, которая включает 30 китайских компаний, приехавших с предложениями о сотрудничестве и "увидевших взаимный интерес от нас". "Мы ждем, что наши предприниматели смогут мобильно отозваться на эти предложения и договориться о дальнейшем сотрудничестве", - добавил Абдуллин.

Российско-китайская деловая сессия в Тюмени стала региональным продолжением V Российско-Китайского ЭКСПО, которое в этом году проводится в Екатеринбурге параллельно с выставкой ИННОПРОМ-2018. В рамках сессии участники обсуждают актуальные вопросы сотрудничества Тюменской области и регионов Китая.

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