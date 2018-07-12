Корпорация развития Среднего Урала подписала 10 соглашений на выставке ИННОПРОМ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ) подписала 10 соглашений о сопровождении инвестпроектов на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге с 9 по 12 июля. Об этом сообщили в пресс-службе КРСУ.

"КРСУ за дни выставки подписала свыше 10 соглашений о сопровождении инвестпроектов. Все они направлены на развитие в Свердловской области новых бизнес-проектов, привлечение в регион инвестиций и на сотрудничество с иностранными партнерами", - сообщили в пресс-службе.

В частности, в первый день выставки КРСУ подписала меморандум о сотрудничестве с южнокорейской ассоциацией международной торговли KITA и с китайским металлургичеcким холдингом Ansteel. Первое станет опорной точкой для новых проектов и совместных российско-корейских предприятий. В рамках второго КРСУ привлекает одну из крупнейших в мире металлургических корпораций к финансированию проектов уральских предприятий.

"Это означает, что на рынок региона выходит крупный инвестор, который вложит в проекты свердловских металлургов. Сейчас КРСУ подобрала для Ansteel 6 потенциальных технологических партнеров. Среди проектов - производство алюминиевых труб, выплавка спецсталей, разработка меднорудного месторождения в Свердловской области, производство алюминиевого порошка, а также проект по модернизации производства сварных труб и их антикоррозийная изоляция", - приводит пресс-служба слова гендиректора КРСУ Сергея Киселева.

КРСУ в свою очередь будет заниматься сопровождением проектов, в том числе предоставлением земельных участков, инфраструктуры, налоговых льгот.

Также крупные соглашения были подписаны во второй день в сфере агропромышленного комплекса. "Свердловская область - очень крупный потребитель, но по ряду направлений производств сельскозпродукции в регионе дефицит. В частности, Свердловская область обеспечивает себя тепличными овощами только на 35%, молоком - на 70%. На ИННОПРОМе была достигнута договоренность о создании за 10 млрд рублей "Балтымского агропромышленного кластера" к 2028 году, которое подразумевает создание молочного производства, производство комбикормов и ряд других направлений", - заключили в КРСУ.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство".

Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.