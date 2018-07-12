Около семи тысяч человек пробегут марафон "Европа-Азия" в начале августа в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Около 7 тыс. человек примут участие в международном легкоатлетическом марафоне "Европа-Азия", который пройдет в Екатеринбурге 5 августа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе администрации города.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" с 2014 года проходит в Екатеринбурге. Маршруты всех дистанций пролегают в центральной и исторической частях города, марафонцы также бегут до стелы "Европа-Азия".

"Ожидается, что в этом году в марафоне примут участие порядка 7 тыс. участников. В 2017 году на старт вышло более 5 тыс. человек. Маршрут будет аналогичным прошлогоднему. Участникам марафона будет предложено несколько дистанций на выбор: 3, 10, 21 и 42 километра", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, стартовать атлеты будут на площади 1905 года. "Для марафонцев и болельщиков организуют большую развлекательную программу. Также в стартовом городке можно будет воспользоваться услугами массажистов, выгравировать свой результат на медали финишера. Организаторы согласовали с Федеральным управлением автомобильных дорог "Урал" закрытие движения транспорта по автомобильной дороге Пермь - Екатеринбург с 343 по 345 километр (обратное направление)", - сказали в пресс-службе.