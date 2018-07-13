Один человек погиб, четверо пострадали в ДТП с участием автобуса в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Один человек погиб, четыре человека пострадали в результате ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля в Тюмени. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"На месте аварии работали три бригады скорой помощи, к врачам обратились четыре человека, двоим помощь оказана на месте, двое доставлены в Областную клиническую больницу № 2. Один участник ДТП скончался от полученных травм до прибытия медиков", - уточнили в пресс-службе.

В департаменте добавили, что первый доставленный в больницу пациент получает лечение в условиях реанимации, он в сознании, его состояние стабильное. "Вторая доставленная после оказания помощи была направлена на амбулаторное наблюдение", - сообщили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Тюменской области, столкновение автобуса "ЛиАЗ" и легкового автомобиля произошло в Тюмени вечером 12 июля. "К месту происшествия были направлены четыре человека личного состава и одна единица спецтехники МЧС", - добавили в ведомстве.