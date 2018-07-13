Болгарская компания создаст производство погрузчиков под Челябинском

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Производство погрузчиков болгарской компании "Балканкар Рекорд" откроют в Челябинской области на площадке одного из машиностроительных предприятий города Миасса. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель губернатора Руслан Гаттаров.

"Строительство завода "Балканкар Рекорд" в Миассе вышло на предпроектную стадию. Ведется разработка технологии, готовится решение о степени локализации производства. Производиться будут погрузчики с дизельными двигателями и электрическими двигателями", - сказал Гаттаров.

Он добавил, что объем инвестиций и сроки реализации пока не афишируются, поскольку эти параметры зависят от технологии.

По словам Гаттарова, в России более 95% погрузчиков и штабелеров импортные. По данным Федеральной таможенной службы, ежегодный объем импорта погрузчиков оценивается в 20 млрд рублей.

"На данный вид продукции введен утилизационный сбор. В марте 2018 года ставка сбора повысилась на 20-35%, а перечень видов погрузчиков, облагаемых сбором, расширился. По этой причине локализация производства в России становится весьма целесообразной", - пояснил замгубернатора.

Болгарская компания "Балканкар Рекорд" ведет свою историю с 1950-х годов. Входит в холдинг "Балканкар", является одним из ведущих производителей погрузчиков в Болгарии.