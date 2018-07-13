Первая в РФ лаборатория Общества Макса Планка по изучению космоса появится в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Единственная в России научная группа, в состав которой войдут эксперты Общества научных исследований имени Макса Планка, будет работать в новой лаборатории Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Главной задачей ученых станет изучении эволюции вещества в космосе, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Происхождение жизни во Вселенной - один из наиболее фундаментальных вопросов науки, значительный вклад в его изучение вносится астрофизическими исследованиями. Ученые создаваемой в УрФУ лаборатории астрохимии и внеземной физики совместно с коллегами из Центра астрохимических исследований Института внеземной физики Общества Макса Планка будут изучать влияние различных физических процессов на эволюцию органических веществ в космосе", - сказали в пресс-службе, не уточнив точных сроков открытия лаборатории.

Сотрудничество сторон будет осуществляться в формате партнерской научной группы, что подразумевает подписание соглашения и ежегодное выделение немецкой стороной порядка 1,5 млн рублей в год на совместные исследования в течение следующих трех лет.

"Партнерская группа с Обществом Макса Планка будет в настоящий момент единственной в России. Партнерство с немецкими коллегами даст нам приоритетный доступ к экспериментальным установкам и телескопам мирового уровня, будет стимулировать взаимные научные визиты и обмен идеями. В результате мы ожидаем роста публикационной активности, увеличения заметности наших исследований в России и мире, расширения сотрудничества с российскими и международными коллегами", - приводит пресс-служба слова заведующего создаваемой лаборатории Антона Васюнина.

По словам ученых вуза, в России мало специалистов, которые занимаются астрохимией, поэтому почти вся коммуникация и терминология есть только на английском языке. "Мы имеем шанс в ходе нашей работы создать "астрохимию на русском языке", в том числе потому, что занимаемся преподаванием спецкурсов для студентов УрФУ", - приводит пресс-служба слова сотрудницы лаборатории Анны Пунановой.

Общество научных исследований имени Макса Планка - это сеть научно-исследовательских организаций с главным представительством в Берлине и филиалом управления в Мюнхене. Общество включает около 80 институтов и научно- исследовательских подразделений, его основные направления работы включают естественные, социальные и психологические науки.