Взрыв на предприятии в Югре не повлиял на работу "Сургутнефтегаза"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взрыв на предприятии "Сургутнефтегаза" в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) не повлиял на работу компании. Об этом сообщили в пятницу в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ.

"13 июля 06:30 в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО "Сургутнефтегаз" (ВИНК) из-за детонации агрегата по очистке труб произошел взрыв без последующего возгорания. Происшествие не повлияло на работу ОАО "Сургутнефтегаз". Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По данным центра, в результате ЧП пострадали семь человек. "Двое в реанимации, четверо обследуются в приемных отделениях, один госпитализирован в хирургическое отделение с ушибами и рваными ранами", - уточнили в САЦ.