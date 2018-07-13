Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 62.29
€ 72.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Взрыв на предприятии в Югре не повлиял на работу "Сургутнефтегаза"

Новости Урала
13 июля, 13:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

В результате ЧП пострадали семь человек, двое из них в реанимации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Взрыв на предприятии "Сургутнефтегаза" в Лянторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) не повлиял на работу компании. Об этом сообщили в пятницу в ситуационно-аналитическом центре (САЦ) Минэнерго РФ.

"13 июля 06:30 в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО "Сургутнефтегаз" (ВИНК) из-за детонации агрегата по очистке труб произошел взрыв без последующего возгорания. Происшествие не повлияло на работу ОАО "Сургутнефтегаз". Проводится расследование причин и обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении.

По данным центра, в результате ЧП пострадали семь человек. "Двое в реанимации, четверо обследуются в приемных отделениях, один госпитализирован в хирургическое отделение с ушибами и рваными ранами", - уточнили в САЦ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль рассмотрит просьбу матери Сенцова о помиловании режиссера
2
Солнечное затмение суперлуной произойдет 13 июля
3
Правительство рассматривает вопрос об изменении системы индексации пенсий
4
Песков прокомментировал слова Трампа о том, что Путин для него соперник
5
Порошенко заявил, что Украина хочет закупать газ для Европы на границе с Россией
6
Биография Андрея Брежнева, внука генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева
7
СМИ: Украина платила деньги в США, чтобы дискредитировать "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!