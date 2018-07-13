Более 150 добровольцев будут сопровождать крестный ход в Екатеринбурге в "Царские дни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Более 150 подготовленных добровольцев будут сопровождать 20-километровый крестный ход в Екатеринбурге, который состоится в ночь с 16 на 17 июля в память о 100-летии со дня гибели последнего российского императора Николая II и его семьи. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, отец Евгений Попиченко.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь (РПЦ) канонизировала Николая Романова и его семью. В память о 100-летии со дня их гибели в Екатеринбург прибудет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пройдет крестный ход и международный фестиваль православной культуры "Царские дни". Как ожидается, в участие в памятных мероприятиях примут около 100 тысяч человек.

"В теле крестного хода будет находится 25 мобильных бригад, собранных из священников, сестер милосердия, добровольцев, которые будут распределены так, чтобы не терять друг друга из поля зрения, - сказал Попиченко. - В этих мобильных бригадах крестный ход будут сопровождать более 150 человек, а сестры милосердия прошли специальное обучение в МЧС".

На связи с мобильными группами для оперативного решения вопросов будут работать два диспетчера. "Уставшие люди смогут сесть в автобусы, их увезут на место завершения шествия - Ганину яму. Будут и остановочные пункты, где людям раздадут воду", - пояснил Попиченко.

По словам старшего священника Храма-на-Крови, отца Максима Миняйло, рядом с храмом, откуда стартует мемориальное шествие, будет организован палаточный городок, который единовременно сможет принять несколько тысяч человек, там паломникам окажут всю необходимую помощь, накормят. Миняйло добавил, что в Екатеринбург уже прибыла зарубежная архиерейская группа из 40 человек. "Там есть священники из Новой Зеландии, Австралии, США, есть паломница из Сингапура. Ожидается, что 15 июля из Великобритании также приедет группа священников", - сказал он.