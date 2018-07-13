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В сельских школах на Урале заработала образовательная онлайн-программа по изучению заводов

Новости Урала
13 июля, 13:31 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Соглашения о сотрудничестве по реализации "Единой промышленной карты" заключены с 26 регионами России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Интерактивная образовательная программа "Единая промышленная карта", с помощью которой подростки в режиме онлайн могут узнать о специфике работы на промпредприятиях России, заработала для учащихся сельских школ Свердловской области. Об этом в пятницу журналистам сообщила координатор программы Вероника Пиджакова.

Ранее сообщалось, что заключены соглашения о сотрудничестве по реализации программы уже с 26 регионами России, база программы в настоящий момент насчитывает 260 тыс. активных пользователей. Программу поддержала партия "Единая Россия", она была представлена на международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге.

"Теперь программа доступна для всех школ, включая сельские. Все школы, вошедшие в программу, получают от некоммерческой организации "Единая промышленная карта" 30 планшетов, чтобы такую равность доступа обеспечить. При этом, планшеты можно использовать и для других обучающих целей", - сказала Пиджакова.

В частности, учащиеся сельских школ могут узнать о научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех"). "В конце занятия ребята сдают тест, который можно сделать индивидуальным, а можно - в формате "гонки": есть два участника, им предлагается вопрос и три ответа, из которых только один правильный. Кто первый нажал кнопку правильно, тот и победил. Этот игровой момент используется для учащихся начальных классов", - пояснила Пиджакова.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, проект "Единая промышленная карта" позволяет одномоментно решать сразу несколько задач: позиционирование и продвижение промышленного потенциала территории, формирование мотивации у подрастающего поколения и воспитания будущего человека труда.

"Если этим не заниматься сегодня, кто придет на наши предприятия завтра? Это направление необходимо максимально развивать, в том числе, как проект "Единая промышленная карта", - сказала журналистам Казакова.

О проекте

Интерактивная программа состоит из 40 уроков продолжительностью по 40 минут каждый. На них школьники из разных классов знакомятся промышленным предприятием. Урок включает рассказ о предприятии, видеофрагменты, рассказывающие о работе заводов, тестовые задания. Программа предусматривает три экскурсионных выезда учащихся на разные предприятия.

Они согласуются с возрастами школьников: учащиеся младших классов "посещают" предприятия пищевой промышленности, метеостанции и подобное, что детям понятно. В средних классах учащиеся узнают о работе транспортной системы, других производств. Для старших уже можно выбирать для "посещения" предприятия машиностроения, металлургии, энергетического комплекса, оборонные.

Сейчас в программе задействованы, в частности, предприятия из Приморья, Чечни, Якутии, Урала.

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