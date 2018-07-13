Прокуратура начала проверку по факту взрыва на предприятии "Сургутнефтегаза" в Югре

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту взрыва на предприятии "Сургутнефтегаза" в Лянторе (ХМАО). Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе окружной прокуратуры.

"13 июля 2018 года в помещении ремонтного цеха на предприятии НГДУ "Лянторнефть" произошел взрыв газо-воздушной смеси, в результате которого семь работников получили травмы. В связи с происшествием прокурор округа Евгений Ботвинкин поручил прокурору Сургутского района выехать на место происшествия и организовать проверку по данному факту", - говорится в сообщении.

Будут выяснятся причины, которые способствовали возникновению ЧС. Организована проверка соблюдения владельцем опасного производственного объекта требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил.

ЧП произошло 13 июля 06:30 мск в городе Лянторе Сургутского района на складе ремонтно-механического цеха ОАО "Сургутнефтегаз" (ВИНК). По данным Ситуационно-аналитического центр (САЦ) Минэнерго РФ взрыв произошел из- за детонации агрегата по очистке труб произошел взрыв без последующего возгорания. В результате происшествия пострадали семь человек. Решает вопрос о возбуждении уголовное дела.