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Комитет свердловского Заксобрания одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста

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13 июля, 14:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Депутаты также приняли решение организовать обобщение предложений по законопроекту, поступающих от организаций и жителей региона

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления Законодательного собрания Свердловской области одобрили законопроект правительства России по повышению пенсионного возраста. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Заксобрания.

"Депутаты рекомендовали одобрить законопроект в первом чтении, а также приняли решение организовать обобщение предложений по данному законопроекту, поступающих от организаций и граждан, к его рассмотрению во втором чтении", - говорится в сообщении.

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Председатель комитета Михаил Ершов отметил, что для формирования пенсионного фонда необходимы новые механизмы.

"Вся пенсионная реформа должна представлять собой комплексное решение многосложных взаимосвязанных задач, направленных на постепенное увеличение денежного содержания пенсионеров. Кроме этого, мы не должны забывать об интересах трудящихся, занятых на тяжелых производствах, ведь Свердловская область - это, прежде всего, промышленный регион, где работают металлурги, шахтеры, железнодорожники. Вообще, главное для нас - обеспечить социальные гарантии людям предпенсионного возраста", - сказал Ершов.

Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение предлагается проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Законопроект перед первым чтением в Госдуме, которое предварительно намечено на 19 июля, был направлен на отзыв в субъекты РФ.

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