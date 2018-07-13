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Более тысячи военных приняли участие в учениях мотострелков в Челябинской области

Спорт Системные разделы Миграция RUS Новости Урала
13 июля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Мотострелковые подразделения совершили многокилометровый марш на БТР-82А в заданный район, где развернули полевые пункты управления

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Двухсторонние командно-штабные учения мотострелков Екатеринбургского гарнизона, в которых приняли участие более тысячи военнослужащих, завершились в Челябинской области. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу учений, мотострелковые подразделения были приведены в высшие степени боевой готовности и совершили многокилометровый марш на БТР-82А в заданный район Челябинской области, где развернули полевые пункты управления. В течение пяти дней отрабатывались задачи оборонительного и наступательного характера в звене полк-батальон с применением современных цифровых радиорелейных станций и спутниковых станций связи. Кроме того, в рамках учений военнослужащие выполняли задачи в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы, оружия массового поражения, а также отражения нападения диверсионно-разведывательных групп", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что весь ход учений контролировался с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", что позволило в режиме реального времени отслеживать маршруты передвижения колонн и практические действия войск. "В учениях было задействовано свыше 1000 человек личного состава и 100 единиц вооружения и военной техники. Таким образом, была проверена боевая готовность воинской части к выполнению задач по своему боевому предназначению", - уточнили в Центральном военном округе.

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