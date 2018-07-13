Российские мотогонщики снимут фильм о мотопробеге из Петербурга на Ямал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля./ТАСС/. Участники мотопробега из Санкт-Петербурга на Ямал снимут фильм, посвященный мототуризму. Об этом сообщил в пятницу журналистам на пресс- конференции в Уральском региональном центре ТАСС лидер экспедиции, автор книг и фильмов о путешествиях, член Русского географического общества Павел Кобяк.

"Мы хотим раскрыть данный регион: это Урал, это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. <...> Для этого мы взяли съемочную группу, чтобы снять кино. Было желание показать, как живут люди нефтяники и газовики, в каких условиях они живут и работают. <...> Поездку сложно назвать экспедицией, больше мотопрогулка, по которой будет обязательно выпущена книга и будет документальный фильм", - сказал он.

В прошлом году уже был отснят фильм "Отцы и дети. Испытание" по путешествию в Монголии, в 2016 году исследовали сняли фильм "За свободой в Магадан". Фильм по мотопробегу Петербург - Ямал станет третьим, который продюсирует Кобяк.