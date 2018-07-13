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Областной суд ужесточил приговор экс-министру соцотношений Челябинской области

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13 июля, 14:45 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК /Корр. ТАСС, Александр Чирков

Олег Бехтерев, ранее приговоренный к шести годам условно за растрату, получил семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима

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© Юрий Белинский/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июля. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Челябинский областной суд в пятницу рассмотрел в апелляции уголовное дело бывшего министра социальных отношений Челябинской области Олега Бехтерева, который был ранее приговорен к шести годам условно за растрату 36 млн рублей из бюджета. По итогам бывшему чиновнику назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Челябинский областной суд, рассмотрев в открытом заседании уголовное дело в отношении Бехтерева и Кем (его пособницы - прим. ТАСС) определил приговор Тракторозаводского районного суда отменить; признать Бехтерева виновным по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки в особо крупном размере"), по ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере") УК РФ и по совокупности преступлений назначить ему наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 10 млн рублей, с отбыванием в колонии строгого режима", - сказала судья.

Кем Челябинский областной суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей.

Тракторозаводский районный суд Челябинска 28 марта признал бывшего министра социальных отношений Челябинской области Бехтерева виновным в растрате более 36 млн рублей бюджетных денег, на которые государство планировало купить техсредства реабилитации для инвалидов. Ему было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и со штрафом 900 тыс. рублей. В пособничестве Бехтереву признали виновной предпринимательницу Ирину Кем и назначили ей наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, с испытательным сроком пять лет, со штрафом 800 тыс. рублей.

Как сообщили ТАСС ранее в пресс-службе областной прокуратуры, апелляционное представление на приговор подала сторона обвинения. В представлении прокурором указано на незаконность принятого судом решения: необоснованная мягкость назначенного наказания, изменение первоначальной квалификации действий осужденных, которые также обвинялись в получении взятки в особо крупном размере и в даче взятки в особо крупном размере.

Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и. о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014 года. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Ирине Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. После этого Кем, согласно ранее достигнутой договоренности, передала ему в качестве взятки 5 млн рублей.

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