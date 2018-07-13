В Тюмени проблемы дольщиков одного из долгостроев решат к осени

ТЮМЕНЬ, 13 июля. /ТАСС/. Многоквартирный жилой дом в Тюмени, строительство которого ранее было приостановлено из-за выявленного крена фундамента, будет сдан осенью 2018 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы Тюменской области по итогам совещания, посвященного вопросу завершения строительства дома, с участием врио губернатора региона Александра Моора.

Ситуация с долгостроем на улице Беляева в Тюмени, который жители назвали "Пизанской башней" получила широкий общественный резонанс в местных СМИ. Застройщик "Новый город - Инвест+" подавал иск в Арбитражный суд Тюменской области к проектировщику о взыскании убытков в связи с креном фундамента здания, после получения заключения экспертов и устранения нарушения, компания отозвала иск и вскоре приступит к завершению строительства дома.

"Дольщики будут получать всю информацию о ходе работ. Первое октября - вполне реальный срок для завершения строительства дома по улице Беляева", - приводит пресс- служба слова Александра Моора.

Ввод многоквартирного дома в строй был задержан из-за возникшего крена. "Были установлены маяки, на протяжении двух месяцев проверялась осадка фундаментов, проводились геологические работы. Мы пришли к выводу, что здание отвечает требованиям безопасной эксплуатации. В результате работ, произведенных компанией "Геофонд", крен дома выправлен", - приводит пресс-служба слова гендиректора института "Тюменьгражданпроект" Любови Колеговой.