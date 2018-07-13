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Ростех и ХМАО создадут проектный офис для сотрудничества в области диверсификации

Системные разделы Миграция RUS Новости Урала
13 июля, 15:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Отмечается, что речь идет о разработке и внедрении современных технологий в том числе в нефтепереработке, развитии пищевой промышленности, образовании

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/./ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (ХМАО-Югра) создадут проектный офис для сотрудничества в области диверсификации. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Правительство ХМАО-Югры и Ростех объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, предусматривающего взаимодействие в разработке и внедрении современных технологий в сферах, актуальных для ХМАО, в том числе в нефтепереработке, развитии пищевой промышленности, образовании. Для координации будет создан специализированный проектный офис. Со стороны корпорации документ подписал генеральный директор Сергей Чемезов, со стороны региона - губернатор Наталья Комарова", - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает создание совместных проектов и программ по направлениям развития промпроизводств в сферах нефтесервиса, нефтепереработки, авиационной промышленности, применения технологий глубокой переработки в пищевой промышленности. "Сотрудничество также предполагается во внедрении цифровой образовательной среды, развитии здравоохранения, экологии и промышленного потенциала приполярного Урала", - пояснили в ГК.

По словам гендиректора ГК "Ростех" Сергея Чемезова, корпорация готова предложить округу как экосистемные решения и аппаратно-программные комплексы, так и отдельные продукты в областях транспорта, ИТ, здравоохранения, ЖКХ и коммунальной инфраструктуры.

Ключевую роль в реализации проектов диверсификации в регионе будет играть НПО Конверсия - коммерческая организация, созданная Госкорпорацией Ростех и Внешэкономбанком с целью продвижения на внутренний и внешний рынки высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, производимой предприятиями ОПК.

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