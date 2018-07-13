"Русская медная компания" представила на ИННОПРОМе инвестпроекты на 180 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. "Русская медная компания" (РМК) создаст на Южном Урале более 3600 новых рабочих мест благодаря реализации инвестпроектов на 180 млрд рублей. Об этом по итогам международной промышленной выставки ИННОПРОМ сообщили в пресс-службе компании.

"РМК презентовала гостям и участникам международной промышленной выставки ИННОПРОМ инвестиционные проекты на сумму 180 млрд рублей. Их реализация позволит создать на Южном Урале дополнительно более 3600 высокотехнологичных рабочих мест. Новые проекты во время обхода экспозиции выставки заместителю председателя правительства России Дмитрию Козаку и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову продемонстрировал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин", - говорится в сообщении.

Самый крупный из них - строительство Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, инвестиции в который оцениваются в 77 млрд рублей. Комбинат производительностью 28 млн т. руды в год планируется полностью запустить в 2020 году. В результате РМК выйдет на первое место в Европе по объему переработки медной руды, достигнув уровня в 61,62 млн т. в год. Новое предприятие обеспечит занятость 2,5 тыс. жителей Челябинской области.

Вторым по масштабам проектом станет строительство на площадке Михеевского ГОКа в Челябинской области автоклавного комплекса с производством катодной меди, инвестиции в проект составят 45 млрд рублей. На мощностях нового комплекса планируется перерабатывать до 500 тыс. т. медного концентрата с первой и второй обогатительных фабрик Михеевского ГОКа и до 750 тыс. т. окисленной никелевой руды Куликовской группы месторождений (Челябинская область). Комплекс позволит создать дополнительно более 1000 новых высокотехнологичных рабочих мест.

"С реализацией проекта автоклавного производства общая сумма инвестиций в освоение Михеевского месторождения медно- порфировых руд с учетом вложений в строительство первой и второй обогатительных фабрик Михеевского ГОКа достигнет 100 млрд рублей, а мощности по производству катодной меди вырастут почти на половину и достигнут 320 тыс. т. в год", - пояснили в пресс-службе.

Еще один значимый для экономики Южного Урала и всей отечественной промышленности проект - организация на мощностях Кыштымского медеэлектролитного завода в Челябинской области цеха по выпуску медной электролитической фольги. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей. На проектную мощность производство выйдет в 2020 году. Новое производство позволит создать на предприятии дополнительно 100 высокотехнологичных рабочих мест.

О компании и выставке

"Русская медная компания" - многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Казахстане. Производственные мощности РМК позволяют выпускать более 220 тыс. т. медных катодов и 235 тыс. т. медной катанки в год. Объем инвестиций РМК с 2004 года в России составил порядка $3,5 млрд, в Республике Казахстан - порядка $885 млн.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка прошла с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс- центра.