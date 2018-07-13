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Патриарх Кирилл назвал Урал одним из важнейших центров развития России

Новости Урала
13 июля, 17:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 13, июля. /ТАСС

Предстоятель Русской православной церкви также отметил, что за последние несколько лет Екатеринбург сильно преобразился

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл

© Департамент информационной политики Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Урал и Екатеринбург за последние несколько лет стали важными центрам развития России. Об этом сказал в пятницу Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

"По милости Божией последние десятилетия отмечены стабильным развитием России. Мы видим, как развивается экономика, в этом смысле мне очень приятно приехать на Урал, в Екатеринбург, так как это один из самых важных центров, обеспечивающий развития наше страны", - сказал патриарх.

По его словам, за последние несколько лет Екатеринбург сильно преобразился. "Здания все приведены в образцовый порядок, все это очень красиво. Первые впечатления очень оптимистические. [В Екатеринбурге] в тяжелую памятную дату вместе с тысячи людей будем молиться о России и о нашем народе. Я хотел бы от всего сердца пожелать вам всем екатеринбуржцам, жителям Урала, душевного мира, так как понятия счастья определяется не цифрами, хотя они важны, а состоянием человеческой души", - добавил он.

Патриарх находится с визитом в Екатеринбурге в связи с памятными мероприятиями "Царских дней", посвященных 100-летию гибели последнего русского царя Николая II и его семьи.

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