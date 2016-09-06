Все школьники Северной Осетии к первому сентября будут обеспечены учебниками

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Школьники Северной Осетии будут полностью обеспечены учебниками осетинского языка и литературы к концу сентября. Об этом ТАСС сообщила сегодня министр образования и науки республики Зита Салбиева.

"К концу сентября Министерство образования и науки планирует закупить 22 215 экземпляров учебных пособий по осетинскому языку и литературе на сумму 8,2 млн и, тем самым, закрыть на 100% потребность в них", - сказала Салбиева.

К новому учебному году уже было закуплено 10 тыс. 574 экземпляров учебных пособий на сумму более 4 млн рублей из средств, предусмотренных бюджетом республики.

Таким образом, на 1 сентября текущего учебного года школьники республики были обеспечены учебной литературой на 89,8%.

Осетинский язык в республике Северная Осетия-Алания является наряду с русским государственным языком. Он относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков