Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.09:
$ 64.83
€ 72.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Все школьники Северной Осетии к первому сентября будут обеспечены учебниками

В стране
6 сентября, 16:58 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 20, августа. /ТАСС
Осетинский язык в республике Северная Осетия-Алания является наряду с русским государственным языком
Материал из 1 страницы

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Школьники Северной Осетии будут полностью обеспечены учебниками осетинского языка и литературы к концу сентября. Об этом ТАСС сообщила сегодня министр образования и науки республики Зита Салбиева.

"К концу сентября Министерство образования и науки планирует закупить 22 215 экземпляров учебных пособий по осетинскому языку и литературе на сумму 8,2 млн и, тем самым, закрыть на 100% потребность в них", - сказала Салбиева.

К новому учебному году уже было закуплено 10 тыс. 574 экземпляров учебных пособий на сумму более 4 млн рублей из средств, предусмотренных бюджетом республики.

Таким образом, на 1 сентября текущего учебного года школьники республики были обеспечены учебной литературой на 89,8%.

Осетинский язык в республике Северная Осетия-Алания является наряду с русским государственным языком. Он относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Фотографии ТАСС показаны на выставке "Август 1991 года. Люди на площади" в Екатеринбурге
8
Патриарх Кирилл посетил атомный ракетный крейсер Северного флота "Петр Великий"
7
Памятник Екатерине II открыли в Симферополе
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Университет в Кемерове проводит проверку из-за фотографий полуголых первокурсников
2
Порошенко оценил убытки Украины от потери российского рынка в $15 млрд
3
Во Франции умерла женщина, которой была сделана первая в мире операция по пересадке лица
4
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
5
"Объем бедствия сумасшедший": глава Крыма оценил масштаб самостроя на побережье
6
Резервный фонд за август уменьшился до 2,09 трлн рублей
7
Пять машин и мотоцикл столкнулись на северо-востоке Москвы
Темы дня
Реклама