Все школьники Северной Осетии к первому сентября будут обеспечены учебниками

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Школьники Северной Осетии будут полностью обеспечены учебниками осетинского языка и литературы к концу сентября. Об этом ТАСС сообщила сегодня министр образования и науки республики Зита Салбиева.
"К концу сентября Министерство образования и науки планирует закупить 22 215 экземпляров учебных пособий по осетинскому языку и литературе на сумму 8,2 млн и, тем самым, закрыть на 100% потребность в них", - сказала Салбиева.
К новому учебному году уже было закуплено 10 тыс. 574 экземпляров учебных пособий на сумму более 4 млн рублей из средств, предусмотренных бюджетом республики.
Таким образом, на 1 сентября текущего учебного года школьники республики были обеспечены учебной литературой на 89,8%.
Осетинский язык в республике Северная Осетия-Алания является наряду с русским государственным языком. Он относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточно-иранских языков