Поисковый туристический портал "Спутник" запущен в Дагестане

ПОСЕЛОК МАНАС /Республика Дагестан/, 26 августа. / ТАСС/. Поисковый портал для внутреннего туризма "Спутник", где представлены маршруты путешествий по Дагестану, запущен в рамках Российского Интернет-Форума "Кавказ" (РИФ.Кавказ-2016). Об этом сообщил председатель правительства Дагестана Абдусамад Гамидов.

"Мы стремимся использовать все современные решения и информационно-коммуникационные технологии для продвижения имиджа Дагестана в сети. В рамках форума подписано соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией "Поисковый портал "Спутник". Кроме того, центральным событием форума РИФ.Кавказ-2016 является презентация и запуск российской поисковой системы и портала "Спутник", полностью созданных отечественными специалистами", - сказал Гамидов.

Экспертами компании "Спутник" на данный момент создано 15 маршрутов путешествий по Дагестану и вариантов отдыха различной продолжительности и бюджета. Пока все маршруты в общей сложности включают в себя 100 достопримечательностей. По соглашению, их число планируется увеличить как минимум до 200.

"Мы предложили Республике Дагестан использовать для популяризации внутреннего туризма наш сервис "Спутник- туризм". Это набор маршрутов для путешествий, который призван максимально информировать пользователей о том, что посмотреть, где остановиться, и обо всей информации, как провести отдых внутри России, возможно, открыть для себя что-то новое и неизвестное", - рассказал директор компании "Поисковый портал "Спутник" Максим Хромов.

Он также сообщил журналистам, что в настоящее время сотрудники компании готовятся запустить еще два аналогичных туристических портала с маршрутами путешествий по Краснодарскому краю и по Республике Крым.

Второй Российский Интернет-Форум "Кавказ" (РИФ.Кавказ) проходит с 25 по 26 августа в поселке Манас Дагестана и является главной дискуссионной и презентационной площадкой Северного Кавказа в области интернета и информационных технологий. Информационным партнером форума выступает портал "Это Кавказ". Генеральным информационным партнером форума РИФ.Кавказ-2016 является агентство ТАСС.