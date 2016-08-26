В рамках празднования 200-го юбилея Грозного планируются около 50 мероприятий

ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Около 50 мероприятий планируется провести в рамках празднования 200-летия города Грозного, которое отметят в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.

"График плана разделен на три этапа, начиная с 2016 по 2018 годы. В нем намечены около 50 мероприятий, которые включают проведение реставрационных работ исторических памятников культуры, международных научных форумов, фестивалей и различных творческих, а также спортивных конкурсов", - привели в пресс-службе слова заместителя министра экономического, территориального развития и торговли Чечни Бриллиант Осмаевой.

Первое заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия столицы Чеченской Республики пройдет 30 августа в Москве. По словам Осмаевой, будет рассмотрен план проведения основных мероприятий, представленный министерством и определены источники их финансирования.

"План юбилейных мероприятий разработан с участием Министерства культуры республики и мэрии столицы. Он утвержден правительством региона и одобрен в Министерстве России по делам Северного Кавказа", - пояснила Осмаева.

Указ о праздновании двухсотлетнего юбилея Грозного был подписан президентом страны Владимиром Путиным 26 февраля 2015 года. В состав оргкомитета вошли более сорока человек, представляющие федеральные, региональные и республиканские органы власти, а также банковские учреждения. Возглавил оргкомитет вице-премьер Правительства России Александр Хлопонин.