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Гудермесский вокзал Чечни планируют открыть в первом квартале 2018 года

В стране
26 августа, 16:41 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 26, августа. /ТАСС
Проектно-сметная документация по вокзалу в Грозном сейчас находится в стадии разработки
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ГРОЗНЫЙ, 26 августа. /ТАСС/. Реконструкцию Гудермесского вокзала Чечни планируют завершить в первом квартале 2018 года. Об этом стало известно в ходе состоявшейся накануне встречи врио главы республики Рамзана Кадырова с президентом ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым, сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства Чечни.

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"Задержка по строительству здания вокзала в Гудермесе связана с необходимостью корректировок ПСД. При этом в текущем году планируется выделение очередного лимита на проведение работ в Гудермесе, и, как планируется по паспорту проекта, объект будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2018 года", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что на встрече также обсуждались вопросы реализации строительно-монтажных работ на вокзале в Грозном. Кадыров отметил, что удалось привести в надлежащий вид прилегающие территории вокзала, но без строительства новых зданий и сооружений предпринимаемые усилия дают незначительный эффект.

"К нам в республику приезжает много туристов, и, видя такую нелицеприятную картину состояния вокзалов, мне многие пишут, задают вопросы - почему вы не отстроите новые вокзалы? И действительно, аэропорт, вокзалы, автостанции - это первое, что видят приезжие, это лицо города, республики. Для достижения результата мы готовы работать на любых условиях", - привели в пресс-службе слова Кадырова.

Белозеров сообщил, что проектно-сметная документация по вокзалу в Грозном находится в стадии разработки, и согласился с необходимостью в ускорении темпов. Также на встрече были затронуты вопросы восстановления железнодорожной ветки Аргун-Цемзавод (Чир-Юрт) и обновления парка подвижного состава.

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