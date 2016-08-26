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Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки и пян-се

В стране
26 августа, 19:41 UTC+3
Корреспонденты портала DV.land исследовали гастрономический мир Приморья и выяснили вкусовые предпочтения жителей "края света"
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Особенности кухни Дальнего Востока определяются приморским расположением региона

Особенности кухни Дальнего Востока определяются приморским расположением региона

© Юрий Смитюк/ТАСС

Приморский край с кулинарной точки зрения - симбиоз традиций. Волею судеб здесь оказались русские, украинцы, корейцы, татары, китайцы и другие народы. Все вместе они создали уникальный гастрономический мир Приморья. И найти что-то похожее на него в России по-настоящему сложно. Познакомившись с мнением экспертов, портал DV.land рассказывает об основных направлениях кухни "по-приморски". 

Морские гады

Несомненно, одна из основных особенностей кухни региона определяется приморским месторасположением региона. Традиционно самыми распространенными гостинцами из края остается соленая красная рыба и икра, а большинство гостей Владивостока в первую очередь стремится отведать тут морские деликатесы. Правда, многие ожидают на них низкие цены и бывают неприятно удивлены стоимостью, но свежесть продукта компенсирует этот минус.

По признанию экспертов, пока в Приморье относительно немного ресторанов и кафе с доступной морской кухней, однако в последнее время ситуация постепенно меняется.

Во Владивостоке чаще заказывают рыбные стейки и морепродукты на гриле, а в Находке этого не понимают, там любят все жареное, с большим количеством аджики. А чтобы морепродукты понравились в Уссурийске, их надо заглазирововать соусом унаги или терияки, приправив при этом кинзой, которую, к примеру, совсем не любят в Находке. Илья Посохин бренд-шеф ресторанного комплекса

- Так сложилось, что у нас маловато мест, где можно недорого и интересно поесть морепродукты, - говорит президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев. - Но туристический поток растет, и заметны некоторые изменения. Вот в июле во Владивостоке прошел фестиваль "Держи краба!" - 10 ресторанов города продавали и готовили камчатского краба по цене в 2−3 раза ниже обычной. Это уже интересный ход, привлекающий в заведения жителей и гостей города".

При желании сэкономить можно попробовать свежие морепродукты не в кафе и ресторанах, а на немногочисленных рыбных рынках. Однако в основном дары моря продаются здесь в уже замороженном либо переработанном виде, что объясняется сложностями в отрасли прибрежного рыболовства в Приморье. 

Тем временем почти на каждой доске объявлений Владивостока можно встретить предложения о продаже свежих морепродуктов с рук. Несложно догадаться, что добыты такие деликатесы, как правило, нелегально, а их покупка сопряжена с определенными рисками. Но так или иначе морепродукты попадают на стол среднестатистического приморца сравнительно регулярно.

Блюда из краба — визитная карточка приморской кухни

Блюда из краба — визитная карточка приморской кухни

© Александр Архипов/ТАСС

Значительная их часть употребляется в сыром или солёном виде, а основные способы готовки редко отличаются оригинальностью. Дары моря чаще всего варят в подсоленной воде, запекают на гриле либо жарят во фритюре. Интересно, что при этом жители разных городов Приморья предпочитают различные виды ресторанного приготовления рыбы и морепродуктов.

- Во Владивостоке чаще заказывают рыбные стейки и морепродукты на гриле, а в Находке (третий по величине город края. - Прим ТАСС) этого не понимают, там любят все жареное, с большим количеством аджики, - рассказывает Илья Посохин, бренд-шеф ресторанного комплекса. - А чтобы морепродукты понравились в Уссурийске, их надо заглазирововать соусом унаги или терияки, приправив при этом кинзой, которую, к примеру, совсем не любят в Находке. И хотя расстояния между этими городами небольшие, в каждом из них свои традиции, происхождение которых разгадать достаточно сложно.

Впрочем, как в сыром, так и в приготовленном виде многие приморские деликатесы понятны далеко не всем. Вид студенистого полупрозрачного трепанга или кукумарии не всегда вызывает аппетит у жителей центральной России. Нужно иметь определенный гастрономический кругозор, чтобы понять все прелести той или иной кухни

В то же время, по словам Ильи, чаще всего местные жители заказывают одни и те же морепродукты и сорта рыб. "Во Владивостоке в основном едят лосось и краба, гребешок. У большинства нет привычки к другой морской еде, некоторые о ней не знают вообще, хотя чаще - не знают, как готовить", - уточняет Илья. Поэтому приморцы предпочитают есть добытых самостоятельно гидробионтов сырыми, либо в минимальной обработке. Так лакомятся икрой морских ежей, мидиями, гребешком, трепангом и другими деликатесами.

Однако в сравнении с 90-ми годами, в последнее десятилетие на прилавках Приморья все чаще появляются салаты и консервы с достаточно экзотическими морепродуктами - осьминогом, кукумарией, спизулой. Впрочем, как в сыром, так и в приготовленном виде многие приморские деликатесы понятны далеко не всем. Вид студенистого полупрозрачного трепанга или кукумарии не всегда вызывает аппетит у жителей центральной России. "Это естественно, если у людей нет привычки к морепродуктам, - поясняет ресторатор Роман Иванищев. - Для них они ассоциируются с червями. Нужно иметь определённый гастрономический кругозор, чтобы понять все прелести той или иной кухни".

Что такое пян-се

Корейский и китайский след в приморской кухне

И что у нас сегодня на десерт…

...читайте в полной версии репортажа на портале DV.land

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