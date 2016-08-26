В Кабардино-Балкарии посадят 2 тыс. га садов

НАЛЬЧИК, 26 августа. /ТАСС/. Две тысячи гектаров садов планируют посадить в Кабардино-Балкарии (КБР) за год. Об этом журналистам сообщил глава республики Юрий Коков.

"В 2015 году вместо запланированных к закладке одной тысячи мы высадили около 2,5 тыс. гектаров садов, в 2016 году намерены заложить около 2 тыс. гектаров, что в два раза больше задания, доведенного Минсельхозом России. Таким образом, общая площадь интенсивного садоводства к концу текущего года достигнет 8 тыс. гектаров. При имеющихся темпах развития к 2020 году достигнем минимум 10 тыс. гектаров", - сказал Коков.

Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев высоко оценил опыт ведения интенсивного садоводства в Кабардино-Балкарии. "Кабардино-Балкария ежегодно закладывает более 1 тыс. гектаров садов, занимая уверенное первое место в России по данному показателю. Мы ставим задачу существенно нарастить производство, чтобы через 5-7 лет у нас в стране появился новый бренд "Русское яблоко", создавая его мы закроем дефицит по яблоку", - сказал Ткачев.

Он отметил, что в России интенсивное садоводство получило развитие только в последние годы в связи с введенным ограничением на поставку импортных фруктов из ряда стран. "Благодаря выделению средств федерального бюджета из антикризисного фонда в прошлом году субсидии на закладку и уход за садами были увеличены в 5 раз - до 2,5 млрд рублей. Выделенные средства позволили в 2015 году заложить 14 тыс. гектаров садов, в том числе 10 тыс. гектаров интенсивных. В этом году уже заложено более 6 тыс. гектаров садов, в том числе 4 тыс. гектаров интенсивных, тем самым мы уже на 20% опережаем показатели прошлого года", - подчеркнул министр.

Сегодня в Нальчике состоялось Всероссийское совещание по развитию садоводства в РФ. В нем приняли участие около 200 человек, в том числе представители Минсельхоза России, региональных органов управления АПК, отраслевых союзов, ассоциаций, подведомственных Минсельхозу России ФГБУ, а также научных учреждений.