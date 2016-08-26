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Кровля двух сельских школ и многоэтажек в КЧР была повреждена сильным ветром и градом

В стране
26 августа, 19:54 UTC+3
Пострадавших среди населения нет
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ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Сильный ветер и град повредили кровлю двух общеобразовательной школ и многоквартирных домов в Карачаево-Черкесии (КЧР), пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по республике.

"По уточненным данным, в Усть-Джегутинском районе повреждена кровля двух многоэтажных жилых домов, в Абазинском и Малокарачаевском районах - кровля двух общеобразовательных школ. Пострадали также частные домовладения, их количество сейчас уточняется. Пострадавших среди населения нет", - сказали в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что линии энергоснабжения, электросвязи и газоснабжения в районах не нарушены. "В пострадавших населенных пунктах начали работу комиссии органов местного самоуправления по оценке нанесенного стихией ущерба. В Главном управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике работает оперативный штаб", - добавил он.

Ранее сообщалось, что в 17:10 мск в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что в результате сильного ветра и дождя произошло частичное повреждение кровли общеобразовательной школы и частного домовладения в ауле Кубина. 

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