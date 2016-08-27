Глава МЧС России открыл обновленный аэродром в Вытегре

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ВЫТЕГРА /Вологодская область/, 27 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков открыл обновленный после реконструкции аэродром в городе Вытегра Вологодской области. Как передает корреспондент ТАСС, министр одним из первых прибыл на взлетную полосу аэродрома на вертолете Ми-8.
В субботу состоялась церемония передачи аэродрома Вытегра от властей Вологодской области МЧС России. Пучков отметил, что аэродром будет использоваться для переброски спасателей в арктическую зону для тренировок спасателей и доставки различных грузов.
"Мы, открывая здесь сегодня аэропорт, развиваем российские авиационно-спасательные технологии, которые позволят повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации и беды, а также обеспечить в новом формате прикрытие экономических, инфраструктурных и других проектов в арктической зоне", - сказал Пучков. По его словам, на аэродроме в Вытегре будет базироваться санитарная авиация МЧС России.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сказал, что возрождение аэропорта даст новый импульс развития в Вологодской области. Аэропорт способен принимать различные воздушные суда легкого класса такие, как Ан-2, Як-40 и других. В перспективе он сможет принимать самолеты Ил-112 и Ил-114.
ВПП аэропорта Вытегра является областной собственность. В феврале этого года между МЧС России и правительством Вологодской областью было подписано соглашение о взаимодействии сторон по обеспечению деятельности аэропорта. Вологодская область выполнила ремонтные работы по восстановлению взлетной полосы, перрона и рулежных дорожек. Общая стоимость работ составила 6,5 млн руб. Аэропорт был закрыт с 2008 года.