Автономная колония "Кузбасс": как американские идеалисты развивали советский углепром

Американские и голландские колонисты в Кузбассе, 1923 год © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

Автономная индустриальная колония (АИК) "Кузбасс" - проект американских и голландских коммунистов-идеалистов - просуществовал всего 4 года. Около 700 человек из разных стран пытались реализовать в Кузбассе коммунистическую утопию.

Среди них - голландский инженер-коммунист Себальд Рутгерс, работавший до этого над реконструкцией роттердамского порта, известный архитектор Ван Лохем, в историю колонии попал даже "король советской разведки" Яков Голос.

В День шахтера ТАСС вспоминает, как иностранцы поднимали углепром в Кузбассе, строили первую механизированную ферму, первые таунхаусы, завезли и стали выращивать кукурузу.

Кузбасский "район Америки"

Инициатором привлечения иностранцев к восстановлению разрушенной экономики России был Владимир Ленин. Именно он в 1918 году опубликовал "Письмо к американским рабочим".

"Мы знаем, что помощь от вас, товарищи американские рабочие, придет...", - писал он, имея в виду мировую социалистическую революцию, но когда американские коммунисты предложили ему для начала помочь рабочими руками, тоже не отказался.

Через три года голландский инженер Себальд Рутгерс и американские профсоюзные лидеры Билл Хейвуд и Герберт Калверт облекли эту идею в проект - создание "промышленных трудовых колоний" с участием иностранных рабочих. Так в Кемерово появилась Автономная индустриальная колония "Кузбасс".

Колонисты перед отплытием из Нью-Йорка в Россию © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

Ее представительства, которые осуществляли вербовку людей и закупку оборудования открылись в Нью-Йорке и Берлине. "Требуются первопроходцы для Сибири! Для промышленного строительства ...для поддержки русской революции...", - гласил призыв, опубликованный весной 1922 года в "левых" газетах США.

Впрочем, желающих сразу предупреждали, что в советской России ждут только людей "способных и готовых сознательно вынести ряд тяжелых лишений, неизбежно связанных с восстановлением промышленности в стране, весьма отсталой и неслыханно разоренной".

Будущих колонистов честно предупреждали, что в советской России ждут только людей "способных и готовых сознательно вынести ряд тяжелых лишений, неизбежно связанных с восстановлением промышленности в стране, весьма отсталой и неслыханно разоренной"

На дорогу из США до Кузбасса колонисты тратили две недели. Причем ехали "строители нового мира" со своей провизией, в основном, конечно консервами. Помимо личного багажа везли с собой и оборудование. "Примечательный факт, который мы обнаружили во время работы с архивами - в некоторых заявления будущие колонисты писали, что едут "в район Америки", - рассказывает ТАСС Зинора Волкова, заместитель директора музея-заповедника "Красная Горка", собирающего свидетельства деятельности АИК.

Каждый, кто хотел попасть в колонию, заключал с АИК контракт на два года. "В нем содержалось предупреждение о трудностях, которые ожидают их в разрушенной стране, о том, что они встретятся с недоверием местного населения. Эти предупреждения не были формальностью. На самом деле условия в АИК были достаточно тяжелыми. Местные жители были настроены часто враждебно. Обещанное жилье к приезду первых колонистов не построили и люди жили в палатках", - рассказывает историк.

Шахты – американцам, завод – немцам

Вскоре здесь сформировалась "интернациональная бригада", причем с определенным "разделением труда". Строительство было прерогативой голландцев и финнов, в то время, как на шахтах работали в основном американцы, а коксохимический завод стал "вотчиной" немцев.

Развернуть Интернациональный митинг у здания Правления АИК на Кемеровском руднике © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка" Интернациональный митинг у здания Правления АИК на Кемеровском руднике © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

В первые два года в АИК ехали исключительно энтузиасты, потом вербовщики начали привлекать в Кузбасс квалифицированных специалистов. Среди людей идейных были, конечно, и случайные.

"В США был прецедент, когда в суд обратилась семья, сбежавшая из АИК. Они обратились в прокуратуру и говорили что их обманули, что в Кузбассе условия ужасные. А деньги, потраченные аиковцами на дорогу, возвращали только спустя два года. Прошло расследование и Дойлам отказали в иске", - рассказывает Волкова.

По пути механизации

Пожалуй, наиболее известная фигура АИК - голландский инженер-коммунист Себальд Рутгерс. Ему удалось выстроить работу интернационального коллектива.

Развернуть Голландский инженер-коммунист Себальд Рутгерс Голландский инженер-коммунист Себальд Рутгерс © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

"Была цель - сделать АИК образцовым предприятием. На Кемеровском руднике началась настоящая техническая революция. На смену ручному труду приходит оборудование - врубовые машины, отбойные молотки и т.д. У шахтеров появляются головные лампы. Все завозилось из-за границы. Через некоторые время среднемесячная производительность труда забойщиков поднялась на 170%, а горнорабочих - на 159%", - рассказывает Зинора Волкова.

Параллельно колонисты достроили и запустили первый за Уралом коксохимзавод. Аиковцы построили и первую в Кемерово электростанцию, которая обеспечила электричеством не только шахты и завод, но и окрестные деревни.

Выросла кукуруза, зацвела сирень

Колонисты попутно налаживали и свой быт. Разумеется, тех продуктов, которые они везли с собой не хватало. Поэтому сразу же стали развивать сельское хозяйство. Так, в Кузбассе появилась первая механизированная ферма.

Колонисты в столовой Дома коммуны © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

"Здесь работали сразу 11 тракторов. Это был просто другой мир, ведь поблизости такой техники не было нигде. К слову, картофель они руками в принципе не трогали – были машины для посадки, окучивания и уборки. Деньги на технику давал главный инженер "Дженерал электрик" Вольфган Штейниц", - рассказывает Волкова.

Именно колонисты высадили в регионе первую кукурузу, озимую пшеницу, в поселках появилась сирень и многолетний шиповник. Порой колонисты писали только собирающимся в дорогу группам просьбы привезти с собой те или иные вещи. "Это были совершенно разные, порой неожиданные пожелания – скрипка, кровать, пианино, чулки, конфеты-тянучки", - говорит историк.

Почти таунхаусы

Многие из приезжих жили сначала в палатках, а потом и бревенчатых избах. Чтобы начать строительство домов, АИК получила кредит от государства. Проектированием новостроек занялся голландский архитектор Ван Лохем. Он возводил дома по 15 различным проектам, все они строились одновременно на территории Кемеровского рудника. В домах в Кемерово появляются коммунальные удобства - электричество, водопровод, канализация.

"Дома-колбасы" - первые благоустроенные поселки для рабочих в СССР © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

Ван Лохем думал об удобстве рабочих, когда предлагал размещать санузлы внутри жилища: душ, ванну, унитаз. Но такое новаторство вызвало большое недовольство у местных партийных бюрократов. За то, что голландец якобы приучал русских рабочих к элементам буржуазной культуры, его раскритиковали в газете "Кузбасс" и даже хотели исключить из партии





Владимир Сухацкий Из книги "Странный Кемерово"

"По сути это первые благоустроенные поселки для рабочих не только в Кузбасс, но и в стране. Это эксперимент международного масштаба, потому что в то время появился концептуальный новый проект в мире – начало массового жилищного строительства, когда начали возводить поселки для рабочих. Россия благодаря Ван Лохему вписалась в этот архитектурный контекст. По сегодняшним временам это были бы таунхаусы", - говорит Волкова.

Время разлада

До 1925 года работа АИК при всех трудностях складывалась вполне успешно. К тому времени она сработала с прибылью в 1 млн рублей. Так эффективно не работал ни один трест.

Провал произошел, когда колонистам передали южные районы Кузбасса – Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Гурьевск.

Развернуть Шахтеры Кемеровского рудника на фоне шахты Центральная © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка" Шахтеры Кемеровского рудника на фоне шахты Центральная © Из фондов музея-заповедника​​ "Красная Горка"

"Когда колонисты взяли эти предприятия в управление, они пришли в ужас. Зарплата не выплачивалась по несколько месяцев, оборудования практически не было. Все свои заработанные деньги руководство колонии потратило на выплату долгов по зарплате и технику, потом они брали кредиты у государства, чтобы дальше развиваться", - рассказывает Волкова.

Постепенно усиливались противоречия между колонистами и местными органами власти. Возникала идея пригласить на одну из руководящих должностей гражданина США, выходца из России, который бы пользовался авторитетом среди рабочих. Таким человеком стал Яков Голос - один из основателей Коммунистической партии США а одновременно - успешный агент советской внешней разведки.

Пригласили его на должность управляющего делами колонии, но проработал он недолго - с мая по декабрь 1926 года. "В это время уже началась фактическая ликвидация колонии. Иностранцы стали покидать Кемерово, в декабре подал в отставку Рутгерс. Предприятия АИК вошли в трест "Кузбассуголь", - рассказывает замдиректора "Красной горки".

Наследие колонистов

Сейчас в Кемерово сохранился комплекс сооружений АИК - остатки канатной дороги, с помощью которой доставляли уголь на коксохимзавод, пристани, здание школы, признанное памятником голландского архитектурного наследия за рубежом, около 30 жилых домов. Коксохимический завод работает до сих пор.

Здесь же работает и музей, чьи сотрудники продолжают собирать информацию об участниках уникального проекта. "Сейчас мы ведем поиск фильма, который был снят американцами. Операторы сопровождали одну из групп – от США до Кемерово. Был смонтирован фильм. По нашей информации, его показывали и Москве и в Нью-Йорке. Однако найти его пока не удалось", - отмечает Волкова.