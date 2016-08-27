Журналист из Хасавюрта получит грант "Территории смыслов" на встречи спортсменов с детьми

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 27 августа. / Корр. ТАСС Анна Устинова/. Журналист из Хасавюрта Арслан Доциев стал одним из победителей Конвейера проектов форума "Территория смыслов", он получит 300 тыс. рублей на организацию цикла встреч паралимпийцев и выдающихся кавказских спортсменов с представителями подрастающего поколения. Об этом ТАСС сообщил победитель конкурса.

"5 лет назад на форуме "Селигер" выиграли грант на создание передачи о жизни титулованных спортсменов и олимпийских чемпионов. Сейчас появилась идея не снимать передачи о них, а приглашать их на встречи-семинары с детьми, студентами", - уточнил Арслан Доциев.

По его словам, согласие на участие в проекте уже дали известные спортсмены. В их числе чемпионка Европы по паратхэквандо Сакинат Магомедова, призер чемпионата России по настольному теннису Расул Назиров, олимпийские чемпионы Мансур Исаев, Абдулрашид Садулаев и Тагир Хайдулаев, чемпион Европы Хабиб Нурмагомедов.

"Пока запланировано проведение десяти встреч, причем семинары будут проводиться по всей стране. Сейчас мы ждем решения экспертов северокавказского форума "Машук", где очень рассчитываем получить грант на реализацию проекта в пределах СКФО", - добавил собеседник агентства.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" завершился во Владимирской области. Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, Роспатриотцентр. Форум проходит при кураторстве управления президента РФ по внутренней политике.