ЧГТРК "Грозный" снимет телесамоучитель по бизнесу на средства гранта "Территории смыслов"

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ (Владимирская область), 27 августа. / Корр. ТАСС Анна Устинова/. ЧГТРК "Грозный" снимет телесамоучитель по бизнесу в рамках медиапроекта "PRO Бизнес" на средства гранта Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме".

"Это будет телевизионный проект с программами по 30 минут. В каждом выпуске мы будем рассказывать о том, как реализовать тот или иной вид бизнеса от зарождения идеи до получения прибыли. Это будет своего рода пособие для тех, кто начинает заниматься предпринимательством", - рассказал автор проекта, чеченский журналист Ибрагим Якубов.

По словам собеседника агентства, идею поддержали комитет правительства Чеченской республики по малому бизнесу, местное отделение "Опоры России" и Ассоциация молодых предпринимателей. В рамках проекта истории своего успеха поведают известные предприниматели. Цикл передач автор программы рассчитывает растянуть на несколько лет. "Очень рассчитываем масштабировать идею и найти единомышленников в других регионах, чтобы затем показывать программу на других телеканалах по всей стране", - добавил Якубов.

В рамках смены форума "Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты" были озвучены названия 28 проектов, которые успешно прошли защиту и были рекомендованы к получению грантов в размере 100, 200 и 300 тыс. рублей. Общая сумма грантов составила 6,4 млн рублей. По итогам практической сессии, в ходе которой участникам смены нужно было подготовить промо-ролик, пилотный выпуск передачи и тематику двенадцати последующих выходов нового молодежного интернет-СМИ, победил проект "Cмекни". Он позволит молодым людям повысить эффективность обучения в вузе, на тренингах, не прибегая к сложным методикам, используя советы таких же, как они.

Профильным партнером смены молодых журналистов стало Информационное агентство России ТАСС. В течение недели в ходе встреч с участниками делились знаниями ведущие сотрудники агентства во главе с первым заместителем генерального директора ТАСС, известным журналистом Михаилом Гусманом. По результатам смены самые активные участники получили памятные подарки и возможность стажировки в агентстве.

Форум "Территория смыслов на Клязьме" завершился в субботу во Владимирской области. Его организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, "Роспатриотцентр". Форум проходил при кураторстве управления президента РФ по внутренней политике.