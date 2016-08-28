Из-за ураганного ветра в Грозном погибла девушка

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Жительница Грозного погибла во время грозы и ураганного ветра, обстоятельства ее гибели выясняются, сообщили ТАСС в МЧС Чечни.

"Во время грозы и сильного ветра погибла девушка 1995 года рождения, информация об обстоятельствах ее гибели уточняется. Также госпитализирован сторож городского кирпичного завода, пострадавший во время обхода", - сообщили в ведомстве.

По его информации, в городе спасена женщина и ее дочь, находившиеся в автомобиле, на который из-за ветра упало дерево. Состояние здоровья спасенных не вызывает опасений.

Стихия в Грозном привела к большим повреждениям. По предварительным данным, в городе сорваны полностью или частично кровли многоэтажных и частных жилых домов, больниц, учреждений. Повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередачи. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий стихии.