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Из-за ураганного ветра в Грозном погибла девушка

В стране
28 августа, 0:21 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, августа. /ТАСС
Также сообщается о госпитализации сторожа городского кирпичного завода
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ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Жительница Грозного погибла во время грозы и ураганного ветра, обстоятельства ее гибели выясняются, сообщили ТАСС в МЧС Чечни.

"Во время грозы и сильного ветра погибла девушка 1995 года рождения, информация об обстоятельствах ее гибели уточняется. Также госпитализирован сторож городского кирпичного завода, пострадавший во время обхода", - сообщили в ведомстве.

По его информации, в городе спасена женщина и ее дочь, находившиеся в автомобиле, на который из-за ветра упало дерево. Состояние здоровья спасенных не вызывает опасений.

Стихия в Грозном привела к большим повреждениям. По предварительным данным, в городе сорваны полностью или частично кровли многоэтажных и частных жилых домов, больниц, учреждений. Повалены сотни деревьев, оборваны линии электропередачи. Экстренные службы приступили к ликвидации последствий стихии.

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