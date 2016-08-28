ВЛАДИВОСТОК, 28 августа. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Приморский океанариум на острове Русском откроется для посетителей 6 сентября, а продажа билетов начнется в понедельник, 29 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского океанариума. В сентябре к нему начнут ходить маршрутные автобусы. Во избежание очередей в билетах будут указывать временной интервал входа.

"Продажа билетов начнется в понедельник, 29 августа, в билетных кассах города. А откроется океанариум для посетителей 6 сентября. С этой даты до автобусной остановки "Океанариум" начнут ходить маршрутные автобусы №№ 15, 63, 74, 76, 77. Океанариум будет работать шесть дней в неделю (понедельник - выходной). Время работы с 10:00 до 22:00. Однако вход посетителей на территорию будет прекращаться в 20:00 часов. Войти на территорию можно будет только по билету", - сообщили в пресс-службе.

Избежать очередей

Для того, чтобы избежать многочасовых очередей, которые часто сопровождают открытие крупных объектов, на билетах будет указан интервал входа в океанариум. Например, "14:00 - 16:00" будет означать, что зайти в океанариум можно в любое время между 14:00 и 16:00. О начале работы собственных касс океанариума будет сообщено дополнительно, уточнили в пресс-службе.

С 29 августа билеты можно приобрести в кассах компаний "Билетур", "Дальпартер" и Приморской краевой филармонии в Арсеньеве, Артеме, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Кавалерово, Камень-Рыболове, в Находке, Партизанске, в Пограничном, Славянке, Спасске- Дальнем, в Уссурийске, Фокино, Черниговке и Чугуевке. Также билеты можно будет купить в Петропавловске-Камчатском, Южно- Сахалинске и Хабаровске.

Стоимость билета

Стоимость полного билета составит 950 рублей. Бесплатно океанариум будет принимать детей до шести лет включительно, а также участников Великой Отечественной войны и боевых действий. Основанием для льготы служат соответственно свидетельство о рождении и удостоверение.

Билет со скидкой 50% смогут купить школьники 7-14 лет при предъявлении свидетельства о рождении; инвалиды 1 и 2 групп при предъявлении справки медико-социальной экспертизы и паспорта; военнослужащие, проходящие службу по призыву, если они придут группой не менее 10 человек. Также скидку в 50% в рабочие дни получат пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения. Стоимость льготного билета составит 475 рублей.

Приморский океанариум

Научно-образовательный комплекс "Приморский океанариум" на острове Русский должен стать одним из крупнейших подобных объектов в мире. Главное здание площадью 35 тыс. кв. м вмещает 500 аквариумов для 500 видов рыб и млекопитающих. В левом крыле океанариума находится главный резервуар, через который проходит 75-метровый подводный тоннель, позволяющий наблюдать за обитателями глубин.

В восточной стороне океанариума разместился дельфинарий с трибунами для зрителей и ареной для выступлений морских млекопитающих. Два самых крупных бассейна вмещают около 7 тысяч тонн воды, что сопоставимо с объемом 120 железнодорожных цистерн.

В океанариуме можно будет увидеть обитателей российских вод Японского, Охотского, Берингова морей, озера Байкал, реки Амур и озера Ханка, холодных полярных океанов, теплых тропических рек и морей.

Океанариум входит в структуру Российской академии наук и предназначен, в первую очередь, для проведения научных исследований. Сразу после открытия он войдет в состав создаваемого во Владивостоке Национального научного центра морской биологии.