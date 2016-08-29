МЧС в полном объеме обеспечило безопасность на черноморских курортах в 2016 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. МЧС России в полном объеме обеспечило безопасность на курортах черноморского побережья в этом году, особое внимание уделялось детскому отдыху. Об этом сообщил начальник Южного регионального центра МЧС Игорь Одер.

"В этом году курорты черноморского побережья посетили 11 млн граждан, их безопасность обеспечена в полном объеме. Мы ввели практику формирования комплексных постов безопасности в местах отдыха людей и на трассах - это посты с участием медработников, пожарных, спасателей", - доложил он в ходе селекторного совещания главе МЧС России Владимиру Пучкову. По словам Одера, эта практика работает успешно.

Особое внимание было уделено детскому отдыху. "Происшествий не допущено", - сообщил начальник регионального центра. По его словам, на черноморских курортах при участии сотрудников МЧС научились плавать более 19 тысяч детей.

На особом контроле у спасателей находится и паромная переправа в Крым. По данным Южного регионального центра МЧС, с 1 января паромами в Крым было переправлено более 3 млн человек, никаких происшествий также не зафиксировано.