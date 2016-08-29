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Первая группа верующих из Карачаево-Черкесии вылетела в Медину

В стране
29 августа, 14:10 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 29, августа. /ТАСС
Предварительно была проведена вакцинация верующих против гриппа, столбняка, менингита и других инфекций, а также состоялся семинар по организационным вопросам и по правилам совершения ритуала хаджа
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ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Первая группа верующих из Карачаево-Черкесии (КЧР) вылетела авиарейсом Минеральные Воды - Медина для совершения хаджа - паломничества к святыням ислама в Саудовской Аравии. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела хаджа Духовного управления мусульман (ДУМ) республики Джетул-Хаджи Тамбиев.

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"В этом году в паломничество из нашей республики поедут 100 человек. Первая группа сегодня рано утром вылетела в Саудовскую Аравию из аэропорта Минеральные Воды, 1 сентября отсюда же отправятся в хадж 52 человека, а 16 жителей республики вылетят рейсом Магас - Медина", - сказал он.

Тамбиев отметил, что проведена вакцинация верующих против гриппа, дифтерии, столбняка, менингита и других инфекций, а также состоялся ежегодный семинар по организационным вопросам и по правилам совершения ритуала хаджа. "Что касается состава паломников, 65% - это мужчины, 35% - женщины", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, квота для КЧР в этом году, как и в прошлом, составила 350 человек. Но последние два года хадж совершают только 100-125 жителей республики, раньше этот показатель в среднем был где-то 190-210 человек. Основная причина снижения количества желающих совершить хадж - рост цен.

Паломничество в Мекку - одно из пяти основных предписаний ислама, которое предполагает, что каждый мусульманин обязан совершить паломничество к святым местам, если имеет физическую и материальную возможность.

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