В Карачаево-Черкесии построили и реконструировали около 50 детсадов за четыре года

ЧЕРКЕССК, 29 августа. /ТАСС/. Около 50 дошкольных учреждений на 6 тыс. мест были построены и реконструированы в Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние четыре года. Об этом сообщил в понедельник на августовском совещании педагогов врио главы республики Рашид Темрезов.

"Обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. За последние четыре года в КЧР построено и реконструировано около 50 детсадов на 6 тыс. дошкольных мест в населенных пунктах республики, преимущественно, в сельской местности", - сказал он.

Темрезов подчеркнул, что ежегодно в КЧР рождается более 6 тыс. малышей, и в республике сохраняется потребность в детсадах. "Одним из путей решения данной проблемы является развитие альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования. На муниципальном уровне необходимо стимулировать открытие новых частных или семейных детских садов", - отметил врио главы КЧР. По его мнению, "такая форма воспитания дошкольников могла бы хорошо прижиться в республике, где традиционно всегда было много многодетных семей".

Темрезов также отметил, что в республике будет продолжена работа по улучшению материально-технической базы имеющихся школ и строительству новых. "С 1 сентября мы открываем три новые школы почти на 3 тыс. ученических мест. За последние три года отремонтировано 49 школьных спортзалов в сельских школах, обновлен парк школьных автобусов. Ключевые задачи - дальнейшая работа по повышению качества знаний детей и дальнейшее внедрение федерального образовательного стандарта", - сказал он.