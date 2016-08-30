Самолеты, бомбы, суфражистка: что и кого везли северные конвои союзников в СССР

Семь кораблей стран-союзников СССР прибыли в порт Архангельска 31 августа 1941 года. Конвой имел кодовое название "Дервиш" и открыл программу военной помощи СССР со стороны государств антигитлеровской коалиции.

Отметить 75-летие этого события в Архангельск съезжаются представители девяти стран антигитлеровской коалиции. Среди почетных гостей - британская принцесса Анна.

О том, почему приходу "Дервиша" придается такое значение, корреспондент ТАСС побеседовал с заведующим кафедрой отечественной истории Северного (Арктического) федерального университета, профессором Михаилом Супруном, который является автором почти ста научных работ, посвященных северным конвоям и программе ленд-лиза.

- Михаил Николаевич, когда и кем было принято решение об отправке "Дервиша" в СССР?

- Уинстон Черчилль, несмотря на серьезные разногласия со Сталиным, уже 22 июня 1941 года сделал заявление о намерении помочь СССР. 12 июля было подписано советско-британское соглашение о всемерной взаимной помощи. На его основании англичане и приступили к снаряжению первого конвоя, который вышел в Исландию 12 августа 1941 года. 18 августа наши страны подписали договор "О товарообороте, кредите и клиринге" и через несколько дней после этого конвой взял курс на Архангельск.

Арктическим конвоям следовало опасаться не только немецких авианалетов, но и непогоды © IWM

- Где он формировался и под какими флагами шли суда? Одни источники говорят что вместе с британскими судами шел датский транспорт, другие - что голландский.

- Формировался конвой в английском Ливерпуле, а сама организация ордера и распределение кораблей охранения завершились в Исландии. Шесть судов шли под английским флагом, одно – под голландским. Последнее судно иногда относят к датским из-за ошибки перевода. Dutch по-английски означает голландский, а не датский. Конвой охраняли девять английских боевых кораблей.

- Какой груз вез первый конвой? Из публикаций о северных конвоях мы знаем, что они привозили в СССР даже такие необычные товары как канадское сало в шоколаде. Оно уже было на борту первого конвоя?

- На борту и в трюмах этих транспортов были магнитные мины, истребители "Харрикейн", глубинные бомбы, а также каучук, олово, шерсть и прочие товары, всего весом около 25 тысяч тонн. Все это запросило советское правительство в рамках кредитного соглашения.

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Продовольствие в тот момент мы еще не заказывали. Сало в шоколаде, курица или индейка в шоколаде, сухое молоко, яичный порошок, тушенка и другие максимально обезвоженные и максимально калорийные продукты мы стали запрашивать и получать в 1942 и особенно в 1943 году – самом неурожайном за всю войну.

- Насколько спокойно прошло плавание конвоя, неужели он не заинтересовал гитлеровцев?

- До декабря 1941 года, то есть до контрнаступления под Москвой, обусловившего срыв "блицкрига", немцы не придавали этому направлению серьезного значения. Поэтому вплоть до января 1942 года конвои проходили практически без потерь. "Дервиш" также благополучно дошел до Архангельска.

Его появление в городе было серьезной моральной поддержкой. Люди начали понимать, что мы воюем в коалиции, обладавшей колоссальным военным, материальным, сырьевым и людским потенциалом, многократно превосходящем потенциал германского блока. Думаю, особенно радовались этой помощи реально ее ощутившие стивидоры порта Бакарица, разгружавшие караван. Менее чем за две недели все суда были разгружены и подготовлены к отправке в родные порты.

А выгруженные в ящиках на Кегострове (островной район Архангельска, где размещался городской аэродром. – Прим. ТАСС) первые "Харрикейны" группы лейтенанта Гиттинса уже 2 сентября обрели крылья. 12 сентября все 15 истребителей вылетели на аэродром Африканда, что на Кольском полуострове.

- Какие проблемы выявил первый конвой?

- Безусловно, проблем было множество: и со связью, и с лоцманской, таможенной службам, логистикой… Боевые корабли иностранных государств в Архангельске не видели со времен Гражданской войны.

- Были ли в составе первого конвоя какие-то известные личности или ставшие ими позднее?

- Все участники этого перехода были по-своему замечательными личностями от коммодора капитана Даудинга до простого кочегара. Но помимо моряков, на борту судов конвоя были и пассажиры – известный польский художник-экспрессионист Феликс Топольский, пресс-атташе британского посольства, депутат парламента и известный публицист Вернон Барлет, а также журналистка и "суфражистка" (как она себя называла) Шарлотта Халдейн. Последняя была редактором левой газеты и состояла в компартии Великобритании. Правда, после посещения СССР, вернувшись на родину, покинула ряды коммунистов и даже написала антисоветскую пьесу "Справедливость глуха".

- Каково значение "Дервиша" с военно-политической, пропагандисткой точки зрения?

- Значение первого конвоя и последовавших за ним караванов трудно переоценить. Арктика и проходивший здесь северный маршрут поставок вплоть до 1943 года являлись самым главным морским театром военных действия всей Второй мировой войны. В коалиционной стратегии "стягивания кольца" это был сектор, с которого предполагалось начать, по словам Черчилля, "свертывание европейской карты сверху", то есть открытие "второго фронта".

Британский конвой у советских берегов © IWM

В ходе проводки караванов в арктических широтах отрабатывалась практика взаимодействия союзных флотов. В этом состояло военно-политическое значение конвоев и, в частности, "Дервиша", проложившего северный маршрут.

Но особенно важной в начале войны была моральная поддержка советского народа. Моральный фактор на войне, по выражению Наполеона, соотносится с материальным "как три к одному". Эта помощь не только вселяла уверенность в победе среди советских людей, но и являлась сильным деморализующим фактором в стане противника.

О масштабах помощи можно сказать следующее. С 1941 по 1945 годы СССР получил по программе ленд-лиза, принятой в США, различных товаров, техники и сырья общим объемом около 17,5 млн тонн на $13,5 млрд.

В качестве обратного ленд-лиза мы передали союзникам сырья, пиломатериалов и редкоземельных металлов на $2 млн – суммы, как мы видим, не сопоставимые. В обратный путь из того же Архангельска транспорты союзников уходили фактически пустыми, лишь для балласта они брали на борт руду, древесину. Основным вкладом нашей страны в "ленд-лизовский резервуар победы" было удержание восточного фронта - главного сухопутного фронта войны.

- К каким малоизвестным, интересным фактам из истории "Дервиша" вы бы привлекли внимание?

- В первую очередь к восприятию Архангельска и архангелогородцев англичанами. Самые полные воспоминания о "Дервише" оставили, как ни странно, летчики 151 авиакрыла, прибывшие с первым конвоем. В их задачу входила сборка "Харрикейнов", их облет на Кегострове и перелет на Кольский полуостров.

Самые полные воспоминания о "Дервише" оставили летчики 151-го авиакрыла, прибывшие с первым конвоем. Все, что они видели, было для них экзотикой. Поражало русское хлебосольство, запомнилась англичанам и их плавучая гостиница — колесный пароход "Иван Каляев"

Все, что они видели, было для них экзотикой. Поражало русское хлебосольство: вместе с русскими офицерами они пили стаканами за победу, закусывая ложками икры прямо из стеклянных банок. Запомнилась англичанам и их плавучая гостиница – колесный пароход "Иван Каляев", который они ласково называли "Шаланда с Миссури" ("Missouri Scow") или "Гоночная баржа" ("Winkle-Barge").

Поражались они и русским женщинам. Красавицы, одетые в ватники, таскали тяжеленные бревна, а потом садились на короткий перерыв и пели песни… Особо примечательно, что с британской делегацией на празднование 75-летия "Дервиша" приезжает около 30 ветеранов и их родственников, в том числе и ветеранов 151 крыла.

Беседовал Владимир Ануфриев

Союзные северные конвои в СССР С августа 1941 года до января 1942-го Архангельск и Северодвинск (тогда Молотовск) приняли семь конвоев в составе 56 транспортов. В дальнейшем основным местом их разгрузки стал Мурманск.

В 1941–1944 годах в северные порты был проведен 41 морской караван, в которых приняло участие свыше 800 транспортных судов.

Северные конвои доставили в СССР крайне важные для страны стратегические грузы, в том числе 5 тыс. танков, 7 тыс. самолетов, тысячи автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, снаряжения и продовольствия.

Из трех основных маршрутов союзных конвоев — Арктического, Тихоокеанского и Трансиранского — северный считался наиболее опасным, хотя и самым коротким. До 15% грузов, отправленных этим маршрутом, затонуло из-за гибели кораблей, более 5 тыс. моряков разных стран погибли в пути.