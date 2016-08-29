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Кадыров поручил оказать помощь пострадавшим в результате стихии жителям Чечни

В стране
29 августа, 17:46 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 29, августа. /ТАСС
Ливневые дожди, шквалистый ветер и град прошли в Чечне 27 августа. В результате стихии от травм скончался один человек, еще трое находятся на стационарном лечении
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ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров поручил оказать помощь нуждающимся, чьи дома пострадали в результате стихии 27 августа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Учитывая, что через несколько дней начинается новый учебный год, необходимо в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие школы. Конечно же, на особом контроле должны находиться объекты здравоохранения. Также следует выявить особо нуждающихся из числа пострадавших и оказать материальную помощь в восстановлении разрушенных домов", - написал Кадыров.

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По его словам, на заседании оперштаба по ликвидации ЧС, вызванной ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом, ему доложили, что стихия вызвала разрушения в четырех районах - Грозненском, Надтеречном, Урус-Мартановском, а также в городе Грозном.

"Произошло полное или частичное повреждение кровель 372 домов, среди которых 27 многоквартирных. Пострадало 22 социально значимых здания - школы, мечети, детсады, больницы, Дома культуры, ссузы и вузы, а также 10 объектов инфраструктуры. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий ЧС в ту же ночь, 27 августа", - говорится в сообщении Кадырова.

Ливневые дожди, шквалистый ветер и град прошли в Чечне 27 августа. В результате стихии от травм скончался один человек, еще трое находятся на стационарном лечении. На данный момент в республике объявлен режим ЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы и определяется масштаб нанесенного ущерба.

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Кадыров, Рамзан Ахматович
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