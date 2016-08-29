Кадыров поручил оказать помощь пострадавшим в результате стихии жителям Чечни

Три ракеты, выпущенные с территории Сирии, разорвались в турецком КилисеМеждународная панорама 29 августа, 19:32
Цукерберг пожертвовал €500 тыс. в пользу Красного крестаОбщество 29 августа, 19:28
Ключевая помощница Хиллари Клинтон заявила, что уходит от мужа после скандалаМеждународная панорама 29 августа, 19:23
"Аэрофлот" может направить на дивиденды более 25% чистой прибыли за 2016 годЭкономика и бизнес 29 августа, 19:07
Суд в Измаиле решил арестовать подозреваемого в убийстве девочки в поселке ЛощиновкаПроисшествия 29 августа, 19:03
Футболист Артем Дзюба не примет участие в товарищеских матчах сборной РоссииСпорт 29 августа, 19:02
"Ростсельмаш" выпустит серию комбайнов с именами олимпийских чемпионок по гандболуСпорт 29 августа, 19:01
Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу приглашен на 18-й форум элитных тренеров УЕФАСпорт 29 августа, 18:31
Мутко: Кокорину и Мамаеву надо доказать, что они достойны доверия болельщиковСпорт 29 августа, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 29 августа. /ТАСС/. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров поручил оказать помощь нуждающимся, чьи дома пострадали в результате стихии 27 августа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Учитывая, что через несколько дней начинается новый учебный год, необходимо в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие школы. Конечно же, на особом контроле должны находиться объекты здравоохранения. Также следует выявить особо нуждающихся из числа пострадавших и оказать материальную помощь в восстановлении разрушенных домов", - написал Кадыров.
По его словам, на заседании оперштаба по ликвидации ЧС, вызванной ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом, ему доложили, что стихия вызвала разрушения в четырех районах - Грозненском, Надтеречном, Урус-Мартановском, а также в городе Грозном.
"Произошло полное или частичное повреждение кровель 372 домов, среди которых 27 многоквартирных. Пострадало 22 социально значимых здания - школы, мечети, детсады, больницы, Дома культуры, ссузы и вузы, а также 10 объектов инфраструктуры. Аварийные бригады приступили к ликвидации последствий ЧС в ту же ночь, 27 августа", - говорится в сообщении Кадырова.
Ливневые дожди, шквалистый ветер и град прошли в Чечне 27 августа. В результате стихии от травм скончался один человек, еще трое находятся на стационарном лечении. На данный момент в республике объявлен режим ЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы и определяется масштаб нанесенного ущерба.