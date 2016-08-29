Ставрополье получит 26 школьных автобусов за счет федерального бюджета

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Ставропольский край получит 26 новых школьных автобусов за счет средств федерального бюджета в 2016 году для подвоза детей в учебные учреждения. Об этом журналистам сообщила в понедельник заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Ирина Кувалдина.

"В этом году, по соглашению с правительством РФ, мы получим 26 автобусов - малой и большой вместимости (больше 40 человек). Мы надеемся, что наиболее острые проблемы нам удастся закрыть в этом году", - сказала она.

По данным правительства края, в 2015 году 512 школьных автобусов подвозили в школы более 15 тыс. учеников. В этом году 503 автобуса будут доставлять на уроки более 16 тыс. детей. "Автобусы, которые сейчас есть, позволяют обеспечить необходимые потребности, но автопарк устаревает. Мы понимаем, что в 2017 году из эксплуатации выйдет более 80 автобусов, в 2018 году - аналогичное количество", - отметила зампред.

По словам Кувалдиной, краевые власти сейчас работают над увеличением парка школьных автобусов. "В следующем году Ставропольский край вновь вошел в программу поставок автобусов, но при этом мы проводим работу с "Каспийским трубопроводным консорциумом-Р", который помогает нам покупать технику. Могу привести пример Новоалександровского района - за свои средства они приобрели четыре школьных автобуса", - пояснила представитель правительства, добавив, что стоимость одного школьного автобуса, в зависимости от вместимости, варьируется от 2 млн рублей до 5 млн рублей.