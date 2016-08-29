На Северном Кавказе в новом учебном году откроется больше 40 новых школ

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Больше 40 новых общеобразовательных учреждений откроется в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в новом учебном году. Цель строительства - ликвидация трехсменного образования. О том, как школы Северного Кавказа готовятся к Дню знаний, узнали корреспонденты ТАСС.

Цель - одна смена

Одной из самых больших проблем в сфере образования на Северном Кавказе долгое время было трехсменное обучение. Сейчас вопрос остается острым для нескольких республик, где активно идет строительство новых школ и реконструкция существующих учреждений.

Ингушетия в 2016 году планирует построить и реконструировать 21 школу, вопрос "трехсменки" будет снят. "Мы услышали, что планируется ликвидация третьей смены. Это очень серьезный шаг, значительно больше станет школ, которые будут работать в одну смену. 21 образовательное учреждение планируется ввести в эксплуатацию в республике", - сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов по итогам совещания в Магасе (Ингушетия).

Власти Чечни планируют подготовить к открытию 19 школ. "За счет новых школ в 2016-2017 учебном году количество школьников, обучающихся в третью смену, сократится на 6 289 человек, и ожидается примерно такое же сокращение числа обучающихся во вторую смену", - сказал руководитель администрации главы и правительства Чечни Ислам Кадыров.

Лидеры в борьбе с трехсменным образованием уже поставили себе новую цель - перевести всех детей на обучение в одну смену. К этой задаче стремится Карачаево-Черкесия, где 1 сентября откроют три новые школы. "Открытие этих трех объектов будет способствовать сокращению где-то на 10% школ, работающих в две смены", - сообщили ТАСС в Минобрнауки КЧР.

Кадры

Общая для всей страны в целом, и Кавказа в частности, проблема - дефицит и старение кадров. Большинство регионов СКФО для привлечения учителей, помимо федеральных программ, разработали и ввели собственные меры поддержки начинающих педагогов - это гранты и субсидии для молодых сельских преподавателей, предоставление им жилья, целевая подготовка в вузах, повышение заработной платы.

Ставропольскому краю такие методы позволили привлечь молодых учителей в городские и сельские школы. Сейчас педагоги в возрасте до 35 лет составляют почти 40% от общего числа преподавателей. Учителей в пенсионном или предпенсионном возрасте в школах - около 20%. По данным краевого правительства, такое возрастное соотношение стало лучшим за последние годы.

"Но есть тревога: идет достаточно сильное "старение" по сравнению с остальными специальностями учителей физики и математики. У нас очень достойные педагоги, но мы понимаем, что нужны более молодые специалисты. К сожалению, физики и математики, которые выпускаются по педагогическим специальностям, сейчас проще всего находят себе место для работы в качестве программистов или инженерных специалистов на предприятиях", - сообщила журналистам заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Ирина Кувалдина.

В школах Северной Осетии, наоборот, с большим нетерпением ждут преподавателей гуманитарных наук. "Дефицит кадров по состоянию на сегодняшний день составляет 1% от общего числа педагогических работников. Наибольший дефицит наблюдается по следующим учебным предметам: иностранный язык, математика, музыка, технология, физическая культура", - пояснила ТАСС врио министра образования и науки республики Зита Салбиева.

Матчасть

Республиканские министерства образования сообщают о том, что практически все школы Северного Кавказа готовы принять детей. Учреждения проверили специалисты Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Рособрнадзора, энергосберегающих компаний. Особое внимание - антитеррористической защищенности.

Власти Кабардино-Балкарии направляют 37 млн рублей на обеспечение школ средствами антитеррористической защиты и системами противопожарной безопасности. "Вложенные средства позволили обеспечить системой видеонаблюдения 137 объектов образования. В том числе все 11 учреждений КБР с круглосуточным пребыванием детей. На сегодняшний день у нас наибольшую озабоченность вызывают учреждения дошкольного образования", - уточнила министр образования и науки КБР Нина Емузова, добавив, что, по сравнению со школами, детские сады недоукомплектованы необходимым оборудованием для антитеррористической защиты и противопожарной безопасности. В ближайшее время средства будут направлять на устранение этого несоответствия.

Чечня и Карачаево-Черкесия перед началом учебного года столкнулись с неожиданной проблемой - 26 и 27 августа от сильного ветра, ливня и града пострадали несколько школ. "Частично пострадали крыши двух сельских школ в Малокарачаевском районе и одной - в ауле Кубина Абазинского района. Учебные помещения не пострадали, ремонт кровель будет завершен в ближайшие дни, и 1 сентября все школы республики будут открыты", - сообщила сегодня ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко. Врио главы Чечни Рамзан Кадыров также поручил в кратчайшие сроки восстановить пострадавшие школы.