В Казани пройдет съезд психологов российских силовых ведомств

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 350 представителей Минобороны, МЧС, МВД, Следственного комитета и других российских силовых ведомств обсудят подготовку специалистов-психологов на съезде в Казани. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве отметили, что с 30 августа по 1 сентября 2016 года на базе Казанского суворовского военного училища межрегиональная общественная организация "Общество психологов силовых структур" проводит II Всероссийский съезд психологов силовых структур. "На съезде будет представлено большинство регионов России, запланировано участие более 350 специалистов-психологов Минобороны России, МЧС России, МВД России, ФТС России, ФСИН России, ФССП России, Следственного комитета России, Центра подготовки космонавтов имени Ю.А.Гагарина, других ведомств и служб, преподаватели ведущих вузов страны", - уточнили в военном ведомстве.

От Минобороны РФ в работе съезда примут участие более 100 специалистов психологической службы ВС РФ - представители военных округов, флотов, видов, родов войск, центральных органов военного управления.

Общая тема форума: "Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе "Психология служебной деятельности". "В рамках съезда планируется проведение восьми тематических круглых столов, посвященных проблемам профессиональной деятельности психологов силовых структур, и 17 мастер-классов ведущих специалистов силовых ведомств", - пояснили в Минобороны.

Организация "Общество психологов силовых структур" создана для содействия развитию науки и образования в области военной психологии, созданию условий эффективного психологического обеспечения деятельности различных специалистов по укреплению безопасности и обороноспособности государства.