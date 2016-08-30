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Бизнесмен откроет первое в Астрахани мини-производство моцареллы и других мягких сыров

В стране
30 августа, 12:47 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
В областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности данный проект поддерживают
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АСТРАХАНЬ, 30 августа. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Предприниматель откроет первую в Астрахани линию по производству полутвердых и мягких сыров, таких как моцарелла, буррата, чечил и халуми в ноябре. В организации технологического процесса помогут специалисты из Италии, сообщил ТАСС руководитель проекта, предприниматель Алексей Гиллер.

"Решили создать свою небольшую сыроварню, потому что вв супермаркетах мало хорошего натурального сыра. Будем производить сыры из группы паста-филата - это буррата, моцарелла, чечил. Также планируем производство сыров российско-голландской группы, альпийской, греческой (халуми) - для жарки на углях. Первую продукцию должны получить в ноябре", - уточнил Гиллер.

По его словам, сейчас идет ремонт будущей сыроварни и дегустационной лавки, а также закупается оборудование (сепаратор, различные мешалки), причем исключительно российское. На начальном этапе в смену планируется перерабатывать около полтонны молока, на выходе это составит примерно 60-70 кг сыра в сутки. Кроме того, предприниматель будет рассказывать в соцсетях о каждой стадии становления своего производства и "рождения" сыра.

"В организации процесса нам помогут итальянские специалисты, договоренности с ними уже есть. Молоко для производства сыра будем закупать у добросовестных крестьянских фермерских хозяйств. Кроме того, у нас будет своя мини-лаборатория, где мы сами уже будем проверять каждую партию продукта", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что  в проект вложено порядка 700 тысяч рублей, в целом инвестиции в сыроварню составят 5 млн рублей.

В областном министерстве сельского хозяйства и рыбной промышленности данный проект поддерживают. Как рассказал ТАСС начальник отдела животноводства и племенной работы Алексей Шишкин, это будет первая в регионе мини-сыроварня "дорогих" сыров. Однако, у предпринимателя могут возникнуть сложности из-за отсутствия собственного производства молока. Так, в области самообеспеченность данным продуктом составляет 63%, в целом производится 173 тысячи тонны молока.

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