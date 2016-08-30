В школах Пензенской области дети с аллергией с сентября будут питаться по особому меню

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /Корр. ТАСС Наталья Хороших/. Муниципальный комбинат школьного питания города Заречный Пензенской области введет в сентябре специальное меню для детей с аллергией. Об этом сообщила ТАСС директор комбината Наталья Королькова.

"Раньше из рациона детей с аллергией исключались определенные продукты, к примеру, школьникам давались каши на воде, а не на молоке, или ржаной хлеб вместо пшеничного. Комбинат школьного питания выступил с инициативой не просто исключить определенные продукты, а заменить их на другие, чтобы дети получали из пищи как можно больше полезных веществ", - рассказала собеседница агентства.

Королькова уточнила, что такое меню будет составляться для каждого ребенка с аллергией индивидуально. Нововведение уже обсудили на общешкольных собраниях с родителями, которые заинтересовались предложением. Сейчас от семей ждут справки с перечнем продуктов, которые необходимо исключить из рациона детей. После сбора всех документов комбинату потребуется два дня, чтобы разработать меню.

"Пока не могу сказать, дороже или дешевле будет новое меню для родителей, все зависит от продуктов, которые необходимо заменить. К примеру, мясо индейки дороже, чем курица, определенные виды рыбы значительно превосходят в цене говядину", - пояснила директор комбината. Собеседница агентства подчеркнула, что в сентябре представители муниципального комбината школьного питания отправятся для обмена опытом в Казань. Там они познакомятся с работой департамента продовольствия, в планах перенести лучшую практику в школы Пензенской области.

Муниципальное предприятие "Комбинат школьного питания" с 2006 года занимается оптовыми поставками продовольственных товаров и продукции собственного производства в столовые при общеобразовательных школах, детские дошкольные учреждения города, оздоровительные лагеря, оказывает услуги по ремонту технологического оборудования пищеблоков департамента образования. Организация обслуживает свыше 3 тыс. человек.