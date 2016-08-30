Власти Дагестана выделили землю для строительства домов погорельцам из села Мокок

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана выделили земельный участок для строительства домов погорельцам из села Мокок Цунтинского района, сообщили во вторнк ТАСС в управлении пресс-службы главы и правительства республики.

"По информации министра строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагима Казибекова, уже выделена территория для строительства жилых домов для пострадавших. Земельный участок с выездом на место изучен специалистами, по нему уже получено положительное заключение - на данном участке строить жилые дома можно. В течение одного - двух дней проектировщики составят план застройки, затем можно будет приступить к строительству жилых домов", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, накануне погорельцев посетили глава республики Рамазан Абдулатипов и заместитель председателя Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов. "Мы поговорили с вашими представителями и попросили как можно скорее оформить все документы, чтобы можно было приступить к строительству. За два с половиной месяца нужно построить дома, чтобы вы могли спокойно жить", - процитировал представитель пресс-службы слова Неверова.

21 августа около 11:30 мск в селе Мокок загорелось частное домовладение, из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома террасного типа, которые вплотную прилегают друг к другу. В результате пожара были повреждены 83 строения - жилые дома и хозяйственные постройки, всего в селе насчитывается 96 домов без учета хозяйственных построек. По данным республиканского управления МЧС, число оставшихся без крова людей предварительно составляет 480 человек, в том числе 190 детей, в пункте временного размещения находятся 350 жителей.

Власти Дагестана выделили около 2,5 млн рублей для оказания единовременной материальной помощи пострадавшим от пожара. Жители получат помощь из расчета 5 тыс. рублей на человека, но не более 25 тыс. на семью. Также, согласно распоряжению председателя правительства , в помощь погорельцам будет перечислен однодневный заработок работников администрации главы и правительства республики и подведомственных учреждений.