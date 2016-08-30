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Более 2 тыс. кавказских учителей русского языка повысят квалификацию в Ростове-на-Дону

В стране
30 августа, 14:05 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ /Корр. ТАСС, Дмитрий Буянин
В соответствии с федеральной целевой программой "Русский язык" на 2016-2020 годы с 18 июля по 30 сентября проходят повышение квалификации свыше 2 тыс. учителей из Чеченской Республики и Дагестана
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Более 2 тыс. учителей русского языка из Дагестана и Чечни смогут повысить квалификацию на лекциях в ростовском вузе. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

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"В соответствии с федеральной целевой программой "Русский язык" на 2016-2020 годы с 18 июля по 30 сентября проходят повышение квалификации свыше 2 тыс. учителей из Чеченской Республики и Дагестана. Лекции для педагогов-словесников читают ученые Ростовского института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Они обучают коллег современным методикам преподавания русского языка как родного, как неродного, как иностранного и как государственного языка РФ, знакомят их с лучшими педагогическими практиками", - сказал собеседник агентства.

По его словам, переподготовку также начали около тысячи педагогов области. На эти цели из областного и федерального бюджетов было выделено около 38 млн рублей. Порядок расходования средств утвердил губернатор Василий Голубев.

"Деньги направлены на организацию повышения квалификации учителей, разработку образовательных программ и учебно-методических пособий, а также оплату труда, проезд и проживание донских специалистов. Также ведется создание электронного банка данных передового педагогического опыта и приобретение материально-технических ресурсов", - добавили в пресс-службе.

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