Общественники подали заявку на пикет против установки памятника Ивану Грозному в Орле

ОРЕЛ, 30 августа. /ТАСС/. Общественники подали заявку на проведение пикета против установки памятника Ивану Грозному в Орле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"Заявка на пикет подана. Общественники хотят провести его рядом с театром "Свободное пространство" (планируемое место установки памятника - прим. ТАСС) 2 сентября с 17 до 20 часов", - сказали там. В пресс-службе отметили, что заявка пока рассматривается.

Как ранее сообщал ТАСС, подавляющее большинство жителей Орла по результатам проведенного опроса оказалось не против установки в городе первого в РФ памятника царю Ивану Грозному. Как сообщил ТАСС первый замгубернатора региона Александр Бударин, более 70% из тех, кто слышал о планах установить монумент, высказались за его установку, причем 70% опрошенных согласились с местом, изначально выбранным для памятника - у здания детского театра "Свободное пространство".

Ранее в городе прошел пикет противников установки памятника вообще и его установки конкретно в этом месте. Всего горожанам предлагалось около 20 мест - в центре Орла, на окраине, на привокзальной площади или на въезде в город, в городских парках и т. д. За эти варианты проголосовали примерно от 1 до 4% респондентов.

В опросе приняли участие порядка 450 человек разного возраста, рода занятий и достатка, он проводился сотрудниками социологической лаборатории орловского филиала РАНХиГС. Дата установки памятника еще не определена, сам монумент готов, он находится в Москве.

Изначально памятник Грозному, который считается основателем Орла, планировалось открыть 3 сентября, за два дня до 450-летнего юбилея города. Однако 18 июня в Орле прошел санкционированный пикет против установки памятника. Собравшиеся заявляли о недопустимости установки монумента в охранной зоне другого памятника архитектуры - здания театра "Свободное пространство". Его участники собрали более сотни подписей против памятника, еще около 500 подписей активисты собрали под петицией на сайте change.org.