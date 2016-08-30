Гавань для крупных судов появится в махачкалинском порту

НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Гавань для крупных судов и катеров построят в махачкалинском порту. Как сообщили во вторник ТАСС в управлении по информационной политике администрации главы и правительства Дагестана, начало строительства запланировано на конец 2017 года.

"На базе морского порта столицы Дагестана будет построена гавань для крупных судов и катеров. Планируется, что в рамках проекта будет построен гостиничный комплекс, появится круизное судно, создана паромная переправа и морской вокзал с пассажиропотоком 30 тысяч человек в год. Начало строительства проекта запланировано на конец 2017 года", - сказали в управлении.

Там также отметили, что предусмотрено строительство подобного причала и в Дербенте, "что поможет восстановить некогда существовавший морской маршрут из Астрахани в Баку через Махачкалу и Дербент".

На сегодняшний день все яхты и суда базируются в морском торговом порту. "По данным ЗАО "Судоремонт", необходимо также строительство причала для швартовки яхт и кораблей вместимостью до 100 судов и протяженностью в 200-250 метров", - добавили в управлении.

Источники финансирования и объемы средств, которые вложат в проект, не уточняются.