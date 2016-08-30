Британским ветеранам Арктических конвоев в Эдинбурге вручили медали Ушакова

ЭДИНБУРГ /Шотландия/, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Британские ветераны Арктических (Северных) конвоев получили сегодня в Генконсульстве РФ в Эдинбурге высокие государственные награды России - медали Ушакова. Торжественная церемония прошла в рамках празднования 75-й годовщины прихода в Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш" с грузом помощи для СССР.

Мнение ветерана

"Я очень горд получить такую медаль и благодарен России за столь теплое отношение", - сказал корр. ТАСС ветеран Джон Клейберн, поступивший радиомехаником на службу в ВМС Великобритании в 19-летнем возрасте и участвовавший в доставке грузов в СССР в период 1944-1945 гг. Британец также посетовал, что в годы Холодной войны участников Северных конвоев фактически не признавали в Соединенном Королевстве.

"Я думаю, что сегодня нашей стране нужно налаживать дружеские отношения с Россией. Без нее фашистская Германия покончила бы с нами в 1941 или 1942 году. Я уверен, что все мы выжили просто благодаря России и геройству ее народа", - добавил ветеран.

Сохранение памяти

Генконсул РФ в Эдинбурге Андрей Прицепов также отметил важность сохранения памяти о героизме участников Арктических конвоев. "Британские ветераны долгое время чувствовали себя забытыми. И когда Россия решила наградить их такими высокими государственными наградами, они (власти Соединенного Королевства) выпустили свою награду, Арктическую звезду, которую местные ветераны получили по почте в небольшой пластиковой коробке", - сообщил он.

"Мы же вручаем награды либо лично на церемонии в Генконсульстве, либо дома, если они неважно себя чувствуют, и даже в больницах, домах престарелых, - продолжил Прицепов. - На ветеранов это всегда производило огромное впечатление, поскольку мы не только передаем медали, мы разговариваем с ними, интересуемся тем временем, когда они служили в Арктических конвоях. После таких встреч у них действительно загораются глаза и появляется гордость за то, что они совершили".

После завершения церемонии награждения торжества продолжились на королевской яхте-музее "Британия", где Генконсульство РФ в Эдинбурге в данный момент дает прием для 40 британских ветеранов, их родственников и гостей.

История подвига

Всего в СССР через Арктику было отправлено 40 из 78 конвоев антигитлеровской коалиции в составе 811 судов, из которых 56 транспортников затонули. Из портов Мурманска и Архангельска обратно ушли 35 конвоев в составе 715 судов, 29 из них были потоплены вражескими силами. Всего союзники потеряли 85 транспортных судов, из них 69 - в 1942 году, и 16 боевых кораблей. В процессе доставки грузов погибли более 3 тыс. моряков.

Арктические конвои по программе ленд-лиза доставили в СССР около 4,5 млн тонн грузов, или 29,2% от общего объема союзной помощи, в том числе около 5 тыс. танков и 7 тыс. самолетов.