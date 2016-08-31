Организаторы ВЭФ не намерены отменять фестиваль "Улица Дальнего Востока" из-за тайфуна

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Организаторы Восточного экономического форума (ВЭФ) не собираются отменять запланированный на 1 сентября фестиваль "Улица Дальнего Востока" из-за прохождения тайфуна. Об этом ТАСС рассказала начальник отдела социальных проектов Минвостокразвития Марина Широкова.

"Выставочные павильоны не пострадали. Но очень много воды вокруг. Дождь продолжается. Об отмене выставки-фестиваля речи не идет", - сказала собеседник агентства.

Приморье находится под влиянием тайфуна "Лайонрок". Во Владивостоке ночью и утром шли дожди, периодически переходящие в ливневые. Тайфун ударил по Приморью сразу после мощного циклона, который принес в регион ливневые дожди 29-30 августа.

По прогнозу, в среду тайфун сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад. Сильные дожди вновь пойдут в Приморье, особенно интенсивными они будут ночью и утром 31 августа. В среду новая циклоническая система достигнет озера Ханка на границе с Китаем и направится далее в сторону китайского города Харбин. Однако осадки разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.

Специально к фестивалю "Улица Дальнего Востока", которая должна открыться в рамках культурной программы ВЭФ 1 сентября, каждый из регионов Дальневосточного федерального округа построил павильон для демонстрации своих экономических, социальных и культурных достижений. Камчатский край выстроил свой павильон в виде вулкана, Приморский - в виде лотоса. Это легкие конструкции не приспособлены к тому, чтобы противостоять сильным дождям и ветру.

Восточный форум

ВЭФ пройдет во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Приедут делегации Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Будут обсуждаться механизмы поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты. Центральным событием форума станет панельная сессия с участием президента Путина, премьера Абэ и президента Республики Корея Пак Кын Хе.

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