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В приморском селе Светлая подтоплено 176 частных домов

В стране
31 августа, 6:57 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 31, августа. /ТАСС
Проводится эвакуация населения на возвышенные места
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ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России начали спасательные работы по оказанию помощи населению села Светлая в Тернейском районе Приморского края, где паводковыми водами подтопило 176 частных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"В Тернейском муниципальном районе в результате резкого подъема уровней воды в реке Светлая в селе Светлая оказалось подтоплено 176 частных жилых домов", - сказал представитель управления. На месте работают сотрудники 24 отряда противопожарной службы в составе 10 человек и двух единиц техники, сотрудники пограничной службы. Проводится эвакуация населения на возвышенные места.

В район происшествия в Хабаровске готовы отправиться два вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России - Ми-26 и Ми-8. На их борту - 30 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России с необходимым оборудованием, снаряжением и плавсредствами.

Село Светлая - третий по величине поселок городского типа в Тернейском районе Приморского края. Расположен на берегу Японского моря у мыса Сосунова в устье реки Светлая. Население - около одной тысячи человек.

Ранее сообщалось, что дождевой паводок подтопил более 70 жилых домов в Кавалеровском, Чугуевском и Лазовском районах Приморского края, а ряд сел оказался отрезан паводковыми водами от "большой земли".

Приморский край находится под влиянием тайфуна "Лайонрок", который ударил по региону после мощного циклона, принесшего ливневые дожди 29-30 августа. Согласно прогнозу, сегодня тайфун сольется над Приморьем с циклоном в единую систему и двинется на северо-запад. В регионе вновь пойдут сильные дожди. Также сегодня новая циклоническая система достигнет озера Ханка на границе с Китаем и направится далее в сторону китайского города Харбин. Однако осадки разной интенсивности сохранятся в Приморье до конца недели.

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